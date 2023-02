A Sauternes, des chÃ¢teaux s'unissent pour trouver et former le personnel dont ils ont besoin

C

’est parti pour la deuxième promotion de QV Sauternes. La formation a démarré le 16 janvier et se terminera le 5 mai. Neuf apprentis de 20 à 50 ans suivent 270 heures de cours au lycée La Tour-Blanche, à Bommes, en Gironde, et autant d’heures de pratique dans sept châteaux de Sauternes. À l’issue de cette formation, ces propriétés s’engagent à proposer à un des stagiaires un CDD d’un an en tant qu’ouvrier viticole polyvalent.

Sandrine Garbay, directrice générale du Château Guiraud (crédit photo DR)

« Cela nous permet de trouver des salariés dans un contexte de surenchère entre châteaux », indique Sandrine Garbay, directrice générale du Château Guiraud. Ce Grand cru classé (100 ha, 32 salariés) a déjà embauché Eliot, un des neuf stagiaires de la première cuvée. L’ambiance, le rythme de travail au château – 40 heures par semaine de mars à novembre, 32 heures les mois restants, et 20 jours de RTT par an –, le logement sur la propriété : tous ces facteurs ont convaincu ce jeune de 26 ans.

Manque crucial de tractoristes et de tailleurs

Vincent Labergère, directeur général du Château Rayne-Vigneau, Premier grand cru classé, 84 ha et 18 salariés, s’est lui aussi engagé dès le lancement de la formation. Il n’a cependant pas pu embaucher pour l'instant. « Le stagiaire que nous avions choisi a préféré un autre château », explique-t-il. Pas de quoi le décourager : il signe derechef cette année. Sandrine Garbay également, qui se dit prête à embaucher à nouveau dès la fin de la deuxième promotion. « Nous rencontrons d’énormes difficultés à trouver des tractoristes et des tailleurs », reconnaît-elle.

La formation QV Sauternes l’a carrément séduite. En raison de son contenu, d’une part. « Les neuf candidats tournent dans toutes les propriétés. Ils voient des pratiques, des encadrements, des atmosphères différents. » D’autre part, du fait des profils des stagiaires. En décembre dernier, Sandrine Garbay a participé au recrutement de la deuxième promo. « J’ai rencontré des saisonniers qui voulaient s’ancrer dans le métier, relate-t-elle. Travailler dehors ne leur fait pas peur. Pour eux, devenir ouvrier viticole, c’est un choix. »

Durant leur temps de présence au château, les stagiaires sont suivis par un chef d’équipe de façon à apprendre la taille, l’épamprage, la conduite des tracteurs... « Le fait de les recevoir ensemble permet de voir comment ils évoluent au sein d’un groupe », indique Sandrine Garbay.

"On regarde comment les stagiaires évoluent dans un groupe"

Matthieu Arroyo, directeur technique du Château d’Arche, Grand cru classé en 1855, 80 ha, 30 salariés en CDI, ne dit pas autre chose. « On jauge la capacité des stagiaires à s’intégrer dans une équipe. On a besoin de cette évaluation pour déterminer qui recruter », assure-t-il. En mai dernier, il a ainsi proposé un CDD à Éric, 53 ans, un des neuf stagiaires de la première promotion. Une intégration réussie pour cet ex-employé d’une pizzeria, qui a débouché sur un CDI.

Ce directeur fait face, lui aussi, à des difficultés « criantes de recrutement. D’autant que dans nos châteaux, nous avons besoin de pérenniser des savoir-faire qui nous sont propres, comme la capacité à identifier la bonne pourriture lors des vendanges ». Les stagiaires sont pris en charge par différents chefs d’équipes, en fonction des travaux. Chaque semaine, Matthieu Arroyo demande à ses équipes un retour sur le comportement de chacun, afin de déceler la perle rare.

Pour le directeur technique de Château d’Arche, QV Sauternes n’est pas seulement un moyen de recruter. « Entre châteaux, nous nous sommes mis d’accord pour trouver une solution à la difficulté que nous partageons tous de trouver du personnel adéquat », apprécie-t-il. Bref, une façon de ne pas être seul face à un problème récurrent. Vincent Labergère n’émet qu’un bémol : « Nous devons faire connaître davantage cette formation pour attirer plus de stagiaires ».