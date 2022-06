Un webinaire contre la galère du recrutement de la filière vin

Q

ue l’on soit vigneron, négociant, fournisseur ou prestataire, le constat est partagé : qu’il est difficile de recruter ! Et qu’il peut être bien compliqué de conserver ses salariés ! Pour donner des pistes de réflexion et d’amélioration, le site d’information Vitisphere et le site de recrutement Vitijob (tous deux filiales du Nouveau Groupe de Presse Agricole) proposent ce mercredi 6 juillet à 14 heures un webinaire dédié au sujet. Réservée aux abonnés premium de Vitisphere, la visiconférence est exceptionnellement ouverte à quelques lecteurs s’inscrivant en ligne. Pour répondre aux difficultés d’embauche, ce webinaire vous propose de faire le point sur les bonnes pratiques à adopter pour améliorer ses chances de trouver, et garder, la perle rare.

L’évènement permettra de chiffrer les tendances d’emploi et les réflexes à adopter pour réussir sa campagne de recrutement grâce à l’expertise de Kristen Le Clainche, responsable des Job Boards du groupe NGPA. Le consultant Loïc Perrin (Terroir Conseil et Performance) partagera ses expériences sur la réussite d’un recrutement et les enjeux d’une intégration réussie dans l’entreprise. Florian Granier, le responsable recrutement du groupe M. Chapoutier partagera sa stratégie et ses retours d’expériences pour embaucher les postes en tension.