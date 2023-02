Des cavistes virtuels pour le choix du vin dans les aéroports

D

es bornes interactives pour permettre aux clients d’être accompagnés dans le parcours d’achat de vins et spiritueux, voilà ce que l’on trouve à présent dans quatre boutiques Aelia duty free de Lagardère Travel Retail France, dans les aéroports de Bordeaux, Nice ou Charles De Gaulle. « Ce service innovant permet aux voyageurs d’acheter du vin ou des spiritueux en quelques secondes grâce à des recommandations personnalisées », promet un communiqué.

En partenariat avec l’entreprise Matcha, qui développe depuis 4 ans une technologie de caviste virtuel apportant aux clients des « conseils dignes d’un caviste », l’installation de ces bornes interactives veut répondre au besoin d’une clientèle de voyageurs désireux « d’acheter des vins et spiritueux en quelques secondes grâce à des recommandations personnalisées », vante un communiqué. Cette installation Matcha se retrouve également dans le magasin pilote parisien la nouvelle cave, du groupe Casino.

Véritable force de vente additionnelle

Arès que le client a précisé ses préférences sur la borne, les algorithmes intelligents de la borne Matcha apportent des conseils sur-mesure, en relation directe avec l’assortiment proposé en boutique, les stocks et les données produits, mis à jour en temps réel. Ce service est également disponible sur smartphone pour les clients, qui peuvent utiliser Matcha grâce aux QR codes dédiés. Lagardère Travel Retail voit dans ce dispositif « une véritable force de vente additionnelle pour nos boutiques, les vins étant aujourd’hui l’objet de la plus forte demande de conseils, notamment le vin rosé à Nice et le vin rouge à Bordeaux », développe un communiqué.

La technologie développée par Matcha ne fonctionne pas que sur la seule mise en relation de critères et de disponibilité. « L’intelligence artificielle entre en compte pour l’analyse des boissons, des ingrédients et pour l’accord mets-vins, grâce au machine learning. L’algorithmie sensorielle quantitative des boissons et des ingrédients vient quant à elle traduire les concepts de goûts et arômes. Cette technologie repose sur la notation des caractéristiques organoleptiques, des boissons et des plats, permettant d’analyser et de conseiller des produits adaptés. Enfin, le traitement automatique de langage vient proposer les accords mets-vins, afin de comprendre les descriptifs produits réalisés par les utilisateurs », décrypte un communiqué. Cette solution de caviste virtuel sera déployé dans d'autres boutiques Aelia Duty Free en France au cours de l’année 2023.