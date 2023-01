Le groupe d’études vigne et vin a sa présidente RN, et ses vice-présidents Renaissance

P

remiers mandats pour Stéphanie Galzy : comme députée de l’Hérault sous l’étiquette du Rassemblement National (RN) et comme présidente du groupe d’études vigne et vin de l’Assemblée Nationale. Présente dans le vignoble languedocien depuis son élection de juin 2022, l’élue d’opposition a pour seul lien avec la filière le terroir très viticole de sa circonscription. On y trouve les appellations Faugères, Minervois, Picpoul de Pinet, Terrasses du Larzac… Et l’IGP Côtes de Thongue. Prenant tout juste ses fonctions, Stéphanie Galzy réserve la primeur de sa feuille de route aux membres du groupe d’études.

Ayant suscité l’émoi chez certains députés viticoles de la majorité présidentielle, cette présidence RN devait conduire à une absence de vice-présidents issus du groupe politique Renaissance. Finalement, deux députés de la majorité seront ses vice-présidents : Éric Girardin (Marne) et Pascal Lavergne (Gironde), par esprit de respect des institutions entend-on dans le groupe parlementaire. Les députés de Renaissance prépareraient toujours un groupe de travail informel pour avoir lien direct avec les représentants du vignoble.