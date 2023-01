Plébiscite du public pour l'application de la maison Georges Vigouroux

P

arrainé par Olivier Merrien, le directeur général du groupe ICV, le prix du public des trophées de l’innovation « Les Vignes d’Or » est remis à la maison Georges Vigouroux pour son application "Stay In Touch With" (voir vidéo ci-dessous).

Cette place de marché prend à rebours les demandes d’immédiateté des achats en ligne et ouvre un canal de communication aux propriétés avec leurs consommateurs, comme un réseau social.

« Désormais, je sais répondre à la question « où peut-on trouver vos vins ? » » se réjouit le viticulteur de Cahors. Sur « Stay In Touch With » il peut faire livrer ses vins chez le caviste de ses clients et minimiser l’impact écologique du transport.