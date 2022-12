A

50 ans tout rond, l’œnologue en chef de Robert & Marcel, la cave coopérative du Saumurois, va rejoindre le Château de Parnay (dans la commune éponyme voisine) où il prendra le poste de directeur de production. “Responsable à la fois de la vigne et du vin”, précise Éric Laurent qui a vu dans la proposition qu’on lui a faite l’opportunité de “vivre un nouveau challenge, en travaillant différemment, avec de plus petits volumes”.

Il aura en charge 50 ha d’appellations d’Anjou et de Saumur répartis entre la propriété saumuroise et le Château de Princé en Anjou contre 2 000 jusqu’à présent. Les deux domaines sont la propriété de Régis Vincenot qui investit actuellement plus de 40 M€ dans un resort oenotouristique à Parnay.

Éric Laurent quittera son poste officiellement le 31 août après avoir préparé sa dernière vendange chez Robert & Marcel où il aura façonné 20 millésimes. Pour l’heure, son successeur n’a pas été désigné.