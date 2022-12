Eiffage prend le contrôle des panneaux solaires sur vigne Sun’agri

A

ffaire conclue ! Après 3 mois de négociations, Eiffage entre au capital du Groupe Sun’R à hauteur de près de 75 %.

« Ce rapprochement est une formidable opportunité de changer d’échelle tout en conservant notre agilité et le positionnement de nos différentes activités » déclare dans un communiqué Antoine Nogier, président-directeur générale et fondateur du Groupe Sun’R, qui reste au capital de l’entreprise avec son équipe de direction.

Créé en 2007, le Groupe Sun’R s’appuie sur trois activités. Par le biais de sa branche Sun’Agri, pionnière et leader de l’agrivoltaïsme dynamique, il conçoit et met en œuvre des solutions et des infrastructures intelligentes au service de l’agriculture, avec 220 hectares protégés ou en étude, équivalent à une puissance d’environ 150 MWc. Sur le salon Dionysud en novembre dernier Sun’Agri annonçait travailler sur une vingtaine d’installations d’ombrières photovoltaïques dans tout le vignoble de l’arc méditerranéen.

La deuxième activité de Sun’R est le développement et la production d’électricité photovoltaïque, avec un portefeuille de plus de 100 MWc en exploitation et 300 MWc en développement en France et à l’international ; Le Groupe fournit également de l’électricité verte en circuit court via Volterres.

Le vent en poupe

En 2021, Sun’R a obtenu 30 millions d'euros pour sa première augmentation de capital, apportés par RGreen Invest, Idia Capital, Sofilaro et bpifrance.

Au début des négociations avec Eiffage, poids lourd du BTP et des autoroutes, notre confrère Vincent Gobert rappelait par ailleurs les succès de Sun'R avec la Commission de régulation de l'énergie (CRE), sa branche Sun'Agri ayant remporté les trois quarts des derniers appels d'offres en innovation, « soit 120 hectares de vignes et vergers, bientôt surmontés de panneau photovoltaïques orientables pilotées par de l'intelligence artificielle pour réguler l'ensoleillement ».

Ces derniers mois, Sun’Agri a noué des partenariats avec producteur d’énergie montpelliérain Qair et Engie Green.

Avec cette acquisition, Eiffage Concessions indique vouloir capitaliser sur l’expertise du management et la culture d’innovation des équipes du Groupe Sun’R pour accélérer son développement dans les énergies renouvelables et continuer d’innover pour répondre aux enjeux de transitions des territoires.