Le Viteff veut rester le salon leader des vins effervescents

a prochaine édition du Viteff, qui se tiendra du 10 au 13 octobre 2023 à Epernay, proposera une offre renforcée en conférences et en espaces d’échanges entre les professionnels. « Le Viteff est l’unique salon mondial dédié aux effervescents, rappelle Cyril Egoroff, directeur de la société Effevent dont la chambre de commerce et de l’industrie est l’actionnaire principal (NDLR : propriétaire du site Vitisphere, le groupe NGA détient 10 % des parts). Il existe un risque que l’Italie ou l’Espagne se positionnent également sur ce segment. Il est important que la Champagne reste la vitrine du monde des effervescents ».

Pour conforter le rayonnement du Viteff, Effevent va développer trois nouveaux axes. Un espace Agora de 400 à 500 m2 va être créé et sera situé au centre du salon. Il accueillera de nombreuses conférences de 30 à 45 minutes, sur le thème de l’innovation, de l’international, de l’oenotourisme, de la RSE et de l’emploi. Cet espace comprendra 80 à 100 places assises et vivra en continu. Effevent va également créer un chapiteau entier dédié à l’innovation, le Sparkling Lab. Cet espace accueillera le village des startups avec au minimum trente startups présentes sur le salon. Les organisateurs travaillent également à attirer des délégations étrangères en leur proposant une offre packagée comprenant une visite du salon mais également de maisons de champagne, coopératives ou de viticulteurs. « Nous allons également proposer un espace de dégustation car il est important de mettre le produit fini en avant, poursuit Cyril Egoroff. Il manquait un espace de convivialité où les professionnels peuvent se rencontrer et échanger ».

Les inscriptions des exposants vont débuter cette semaine. Effevent se fixe pour objectif de dépasser le seuil des 340 exposants présents en 2021. L’organisateur vise, parmi les 20 000 visiteurs attendus, d’avoir une proportion plus importante d’étrangers.