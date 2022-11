Un calendrier de l’avent à 1 500 € pour des vins de prestige

P

ourquoi seuls les enfants pourraient-ils faire quotidiennement frétiller leurs papilles du premier décembre à la veille de Noël ? C’est le créneau sur lequel vient se positionner la jeune société de négoce Wineted, en proposant, à l’intention des plus grands, un calendrier de l’Avent prestigieux, « réunissant grands vins d’exception et mets issus du savoir-faire français », dévoile un communiqué. Au menu de ce calendrier de l’Avent réservé aux amoureux de la bonne chaire ayant les moyens de leur plaisir, 12 grands vins français et de 12 mets iconiques, à savourer pour une mise en jambes haut de gamme jusqu’aux fêtes.

« Parce que la surprise fait partie de l’esprit de Noël, la maison Wineted propose d’éblouir les amateurs de grands vins et amoureux de l’art de vivre. Dans chacun des 24 tiroirs, se trouve ce qui se fait de plus raffiné en France », avance un communiqué de Wineted. Dans le coffret conçu « comme une pièce design », des bouteilles 37,5 cl de château d’Yquem, château Cheval Blanc, champagne Louis Roederer, accompagneront « des chocolats signés Alain Ducasse ou de la truffe de la maison Henras », poursuit un communiqué*.

Eco-reponsable

Fabriqué avec du bois de pin « issu de fôrets éco-gérées et disposant d’un couvercle en carton éco-responsable, 100 % FSC et ECF, l'impression étant réalisée à partir d'encre végétales », le coffret, aussi luxueux soit-il, est pensé pour être réutilisé après usage. Il faudra néanmoins débourser 1 500 € pour accéder aux plaisirs gustatifs promis par ce calendrier de l’Avent Wineted disponible en édition limitée.

* : Les 12 vins du coffret sont les châteaux d'Yquem, Cheval Blanc, Cos d'Estournel, Latour, Rieussec, Valandraud, des cuvées Corton Charlemagne de la maison Louis Latour, M.Chapoutier, Meursault de la maison Olivier Leflaive, des champagnes Louis Roederer, Delamotte Blanc de blancs et Veuve Clicquot.

Les 12 mets sont truffe Maison Henras, chocolat des Manufactures d'Alain Ducasse, huile d'olive La Clusière en Provence, foie gras Maison Edouard Artzner, la Chartreuse, gâteau nantais Le Fondant Baulois, calisson d'Aix-en-Provence, nougat de Montélimar, anis de Flavigny, sel de Guérande, moutarde de Dijon, crème de marron d'Ardèche M.O.F.