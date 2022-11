Cinq ans de recherche pour venir à bout du mildiou de la vigne

L

’union fera-t-elle la force ? Pendant cinq ans, une équipe pluridisciplinaire de l’Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV) associant l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), l’université de Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro et l’Institut français de la vigne et du vin (IFV) va entreprendre des travaux « centrés sur des fronts de science jusqu’ici peu explorés », comme la compréhension de la phase sexuée du cycle de vie de l’agent pathogène.

Quantifier et limiter l’inoculum

Officialisée ce 17 novembre, la chaire « Alexis Millardet », en hommage au professeur de botanique découvreur de la « bouillie bordelaise », veut notamment développer des outils de quantification de l’inoculum de mildiou dans le sol, et mettre au point de techniques préventives pour limiter les épidémies.

Avec le concours de la Fondation Bordeaux Université, la chaire bénéficie du soutien en mécénat de trois propriétés prestigieuses : le château Ausone, le Château Cheval Blanc et Petrus. Ces trois domaines sont associés à la gouvernance du programme.