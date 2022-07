Bayer affine son modèle de protection du vignoble et prépare un nouvel antimildiou

C

e 7 juillet, à Montfrin (Gard), dans le cadre des rencontres Le Sens de la vigne, Bayer a présenté ses dernières innovations en viticulture pour « Réduire les Indices de Fréquence de Traitement (IFT) tout en maintenant la productivité ». A cette occasion, il a présenté Movida Grape Vision, une nouvelle version de son Outil d'Aide à la Décision (OAD) qui permet de raisonner les traitements de la vigne. Il permet désormais d’estimer les risques pour quatre maladies puisqu’au mildiou et à l’oïdium s’ajoutent le black-rot et le botrytis. « Sur mildiou, le modèle est reconnu donc il n’a pas évolué. En revanche, nous avons optimisé la fiabilité du modèle sur l’oïdium grâce aux analyses qPCR que nous avons effectuées », précise Hermann Yadjia, chef marché vigne chez Bayer.

Autre évolution : l’outil a intégré une liste déroulante des fongicides disponibles sur le marché. Le viticulteur sélectionne celui qu’il utilise et l’outil lui indique la rémanence du produit en fonction des propriétés du produit choisi, de la sensibilité de la parcelle, de la pression maladie et de la météo à venir. L’opérateur peut également enregistrer dans l’outil les observations qu’il réalise sur ses parcelles et les partager avec un autre compte (celui de son conseiller par exemple). Bayer a également amélioré l’ergonomie de son OAD et propose désormais une version mobile et tablette, en plus de la version PC.

Un antimildiou très résistant au lessivage dans les tuyaux

Lors de ses rencontres, Bayer a aussi présenté un nouvel antimildiou à base de zoxamide et de fosétyl (nom de code 345) que la firme devrait lancer pour la campagne 2024. Son intérêt : « il est très résistant au lessivage et sa fenêtre d’utilisation est très large », indique Hermann Yadjia. Autre particularité : Bayer a demandé une homologation avec deux doses adaptées à la végétation (LWA), soit 2,25 kg/ha en début de végétation et 3 kg/ha en pleine végétation.