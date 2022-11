John Deere dÃ©voile un gros tracteur pour vignes larges

C

'est l'une des surprises du salon international de Bologne. Après la nouvelle série 5G pour vignes semi-larges communiquée au printemps 2022, John Deere lance au salon Eima, cette mi-novembre, la série 5ML pour vignes larges. Ces derniers mesurent 1,55 à 2,1 m de large. Trois modèles vont être commercialisés début 2023 : 5105ML, 5120ML et 5130ML, de respectivement 110, 125 et 134 ch de puissance maximale. C'est ce dernier qui était présent sur le stand de la marque au cerf, attirant une foule de curieux.

Sa puissance est fournie par le moteur John Deere PowerTech Plus 4 cylindres de 4,5 l. Côté boîte, les nouveaux 5ML reçoivent une transmission mécanique PowrQuad Plus 16/16 ou semi-powershift Powr8 32/16. Lors du changement de gamme, la vitesse PowerShift correspondante est automatiquement sélectionnée. John Deere propose aussi un bouton de débrayage qui permet de changer de gamme sans utiliser la pédale d’embrayage.

Guidage et séquence de bout de rang

Outre l'une des plus fortes puissances jamais proposée pour les cultures spécialisées, John Deere offre sur ces 5ML un degré d'équipement électronique très complet, dont le système de guidage intégré "maison" AutoTrac directement intégré au tableau de bord. En parallèle, le constructeur propose le système de séquençage des opération de bout de rang iTE. Ces équipements peuvent s'accompagner du carnet de travaux électronique propre à la marque jaune et verte et connecté Isobus. Les paramètres des étapes de travail, par exemple la dose prescrite pour la pulvérisation, peuvent être définis pour un outil. Dès que le tracteur pénètre sur la parcelle concernée, la tâche définie s’affiche sur la console. Le conducteur n’a plus qu’à confirmer. Enfin, sous réserve de consentement, les paramètres du tracteur peuvent être consultés à distance par le garage de la concession. Le but affiché est de détecter toute anomalise ou dysfonctionnement.

Grosses capacités

Pour ceux qui veulent s'affranchir d'une une pompe hydraulique externe entraînée par la prise de force, JD équipe ses 5ML d'une centrale offrant un débit de 117 l/min. La nouvelle série présente une capacité de relevage qui s’élève à 4 900 kg aux rotules d’attelage du relevage hydraulique arrière. La capacité de relevage hydraulique avant est de 2 900 kg, avec une charge utile de 3 500 kg. Enfin, à noter le système de filtration de catégorie 4 de la cabine intégré dans le pavillon n'est disponible qu'en option.