Précisions attendues sur le bouclier tarifaire pour l’électricité des entreprises en vins et spiritueux

nterrogé ce 26 octobre sur France 2 au sujet de l’inflation actuelle des prix de l’énergétique, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce que « pour les petites et moyennes entreprises […] on va leur mettre en place un système qui va amortir le choc des prix de l’électricité. Et faire que si ça s’envole, on vous garantit un prix raisonnable. Et puis pour les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, nous allons mettre en place un guichet d’aide avec dès les prochaines semaines des acomptes. »

Devant être précisées d’ici demain, ces mesures sont demandées depuis des semaines par la filière des vins et spiritueux. « Le sujet n’est pas uniquement et simplement une aide pour l’énergie des entreprises du secteur vitivinicole, notre problème ce sont nos matières premières d’une part et l’inflation d’autre part » déclarait récemment Anne Haller, la vice-présidente du groupe de travail sur le vin du Copa-Cogeca (Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'Union européenne et Comité Général de la Coopération Agricole de l'Union européenne). Ajoutant que « ce que l’on souhaite, c’est un dispositif d’accompagnement pour que nos fournisseurs puissent travailler correctement et nous fournir des matières sèches, du matériel, des engrais, dans des conditions tarifaires raisonnables. »

Effet domino

Chiffrée, la flambée des coûts de l’énergie et des matières premières qui en découle donne le tournis. D’après la Fédération Française des Spiritueux, les hausses enregistrées depuis le premier janvier sont de 40 à 60 % pour le verre, 20 à 40 % pour le carton, 50 à 100 % pour le gaz, 100 à 300 % pour l’électricité, 10 à 20 % pour les transports… Sachant qu’« à ces hausses de prix s’ajoutent des difficultés d’approvisionnement pour les producteurs qui peinent à accéder aux matières humides (ingrédients, matières premières...) comme sèches (bouteilles en verre, étiquettes...) pourtant indispensables à l’élaboration de leurs produits » alerte la FFS.

* : Ces données se basent sur des retours d’adhérents de la FFS, complétés par des données INSEE, Agritel et Upply.