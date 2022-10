Vitipep’s certifie le traitement à l’eau chaude des plants de vigne

V

itipep’s la marque professionnelle de la pépinière viticole française « apporte des garanties sur la production et la qualité sanitaire de notre matériel français, ce travail apporte aussi une validation sur les compétences et les connaissances du pépiniériste viticole français », a rappelé Giovanni Varelli, le président de Vitipep’s lors de l’assemblée générale de la FFPV le 21 octobre. Pour 2023, la marque fait évoluer son cahier des charges afin d’assurer la traçabilité et valider la bonne exécution du traitement à l’eau chaude (TEC) lorsque celui-ci est obligatoire ou demandé par le client. Concrètement dès 2023 une nouvelle étiquette de couleur violette sera apposée sur les plants, les greffons et les porte-greffes qui auront été traités à l’eau chaude sur laquelle figurera la mention suivante « Matériels français 100 % prospectés et traités à l’eau chaude ». Cette mention figurera aussi sur les bulletins de livraison et les factures.

Pour éviter les erreurs de double traitement

Les adhérents à la marque devront tenir un registre des traitements dans lequel ils mentionneront les numéros de lots traités, la date du traitement, la quantité traitée, la courbe de température... Chaque année, de décembre à mars, tous les adhérents Vitipep's seront contrôlés par Bureau Véritas qui vérifiera la traçabilité du TEC, sa bonne exécution et sa mention sur les étiquettes. Pourquoi cette certification ? L'évolution de la réglementation avec le nouvel arrêté flavescence dorée impose un recours plus fréquent au traitement à l'eau chaude. De même, de plus en plus de vignerons le demande.

Et selon les pépiniéristes français, pour les plants venant de l'étranger, il y a peu de visibilité sur la bonne exécution du traitement. Car réglementairement, il n'est aujourd'hui pas possible de mentionner le TEC sur les passeports phytosanitaires (PPE). Or en France 60 stations sont agréés par FranceAgrimer pour le traitement à eau chaude. Vitipep's veut mettre en avant cette "excellence" « La certification est une assurance de la qualité sanitaire des plants et de la pratique du TEC. Cela garantit au client que le lot a bien été traité et qu’il a été traité dans les règles de l’art. Cela permettra également d’éviter les erreurs de double traitement à l’eau chaude (traitement des boutures et des plants) », précise Giovanni Varelli.

Autre évolution pour Vitipep's : la marque va proposer à ses adhérents deux nouvelles formations : l’une sur les échecs à la plantation. L’autre sur les bonnes pratiques commerciales et juridiques de la pépinière viticole.

Vitipep’s compte à ce jour 350 adhérents représentant 80 % de la production nationale.