Du vin de Bordeaux pour arroser la victoire des pompiers sur les incendies de Gironde

es feux de Gironde fixés, les principaux syndicats agricoles de Bordeaux lancent un appel aux dons de bouteilles de vins pour les envoyer aux casernes des pompiers mobilisés dans la lutte contre les feux ayant ravagé 20 800 hectares de forêts du mardi 12 au lundi 25 juillet (d'après les premières estimations de la préfecture de Gironde). La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA 33) et les Jeunes Agriculteurs (JA 33) indiquent que tout domaine souhaitant envoyer des bouteilles peut prendre contact avec eux ou son Organisme de Défense et de Gestion (ODG). « Plusieurs syndicats viticoles se sont engagés à centraliser la collecte » pointe Jean-Samuel Eynard, le président de la FDSEA 33, ajoutant que les volumes collectés seront envoyés dans toute la France selon des modalités à préciser.

L’enjeu de ces bouteilles est « que les sapeurs-pompiers, au-delà de la tragédie du feu, se souviennent d’autre chose de la Gironde » note Vincent Bougès, président des JA 33, saluant les initiatives individuelles et collectives d’agriculteurs de Gironde et des départements limitrophes venus aider les pompiers (apport d’eau, livraison de repas…). Avec cet appel aux dons, « la viticulture est solidaire des autres agriculteurs, dont les sylviculteurs » précise le vigneron des Côtes de Bourg, notant que le département de la Gironde et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) organiseront, en partenariat avec le club de rugby Union Bordeaux Bègles (UBB) une mise à l’honneur des pompiers de Gironde lors du match d’ouverture de la prochaine saison (Bordeaux accueille Toulouse le dimanche 4 septembre).

Chiffres clés

Déclenchés le mardi 12 juillet à La Teste-de-Buch (7 000 ha de forêts brûlées) et Landiras (13 800 ha), deux incendies ont mobilisé jusqu'à 2 000 sapeurs-pompiers, 4 Canadairs, 2 Dash et un hélicoptère bombardier d’eau PUMA de la Sécurité civile. Au total, 36 750 personnes ont été évacuées à cause de ces incendies. Le lundi 18 juillet, un incendie s’est déclenché dans le Médoc à Vensac, avec 70 ha d’arbres partis en fumée.