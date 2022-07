La destination Cévennes renouvelle son label Vignobles et Découvertes

D

éjà détentrice du label Vignobles et Découvertes depuis 2017, la destination ‘Vignoble des Cévennes’ vient de voir son label prolongé de 3 années supplémentaires. Crise Covid aidant, ce renouvellement a du attendre deux ans pour être officialisé, mais c’est chose faite depuis le mois de mars.

Ce 30 juin, un parterre de représentants des organisations impliquées dans cette destination oenotouristique (Gard tourisme, syndicat des vins IGP Cévennes, offices de tourisme Cèze Cévennes, Cévennes tourisme et piémont cévenol, Nîmes metropole) ont enfin pu se réunir pour célébrer la réussite de ce renouvellement.

« Le GAL (groupe d’action local) Cévennes nous accompagne également pour ces trois prochaines années afin de permettre des actions de communication et de promotion de ce label, mais aussi entamer une étude paysagère, grâce au financement LEADER », explique Eléonore Anger, chargée de mission pour la fédération gardoise des vins IGP.

Nouveaux partenaires

Un ensemble de nouveaux partenaires rejoint également l’aventure des 20 caves labellisées : le parc Dinopedia (animations sur le thème des dinosaures) et Trott'in Gard, « qui propose des balades en trottinettes électriques dans le vignoble, avec départ et arrivée dans les domaines labellisés, accompagnés d’une dégustation », précise Eléonore Anger. Le prestataire de formation à la sommellerie et la dégustation Servwine intègre également le pool de partenaires de cette labellisation. « Ils vont effectuer un travail sur les accords mets et vins, auprès des domaines et des lieux emblématiques labellisés comme la grotte de Trabuc, au sein de laquelle il pourra y avoir des dégustations sur ces accords », reprend Eleonore Anger.

Etendue sur 4 communautés de communes la zone de labellisation correspond à la délimitation de l’aire des vins IGP Cévennes, « héritière d’une longue tradition d’irréductibilité, des guerres de religion à la Résistance », indique un communiqué. Pour tous les acteurs, le renouvellement de ce label doit permettre aux visiteurs de mieux découvrir les richesses de ce terroir atypique, et contribuer à l’union du secteur touristique et ses vignerons pour mettre en avant la richesse du terroir cévenol.