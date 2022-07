Départ de Béatrice de Chabert,

C

’était « la cheville ouvrière » du syndicat AOC Languedoc depuis 1979. Depuis le 1er avril 2022, Béatrice de Chabert est officiellement à la retraite. Celle qui a d’abord intégré ce qui n’était encore que le syndicat des vins délimités de qualité supérieure (VDQS) « Coteaux du Languedoc », a été de tous les dossiers-clés de l’appellation régionale languedocienne.

Au fil de ces 43 années d’ancienneté, elle était devenue « porteuse de toute l’histoire du syndicat », valide la directrice actuelle de l’AOC Languedoc Stéphanie Daumas. Tout d’abord ‘couteau suisse’ aux côtés de Jean-Claude Bousquet et Jean Clavel, respectivement président et directeur, Béatrice de Chabert fut également directrice pendant plusieurs années, avant de se recentrer sur les missions de défense des terroirs et de l’appellation.

AG houleuses

A la suite de son assemblée générale du 28 juin dernier, le syndicat lui a rendu un hommage chargé d’émotions pour celle qui a connu « au début, de grandes assemblées générales très animées, et même houleuses, pour décider d’orientations difficiles : la délimitation parcellaire, par exemple, beaucoup plus restrictive que celle des VDQS, ou la sortie du 100 % carignan dans certains terroirs », indique-t-elle, « avec un conseil d’administration uniquement composé d’hommes, mais qui avaient compris qu’en se retroussant les manches, les coteaux du Languedoc pouvaient s’affirmer comme une grande AOC française ».

La membre historique peut donc se retirer avec le sentiment de la mission accomplie, elle qui a connu les ‘forts en gueule’ emblématiques des débuts, la révélation des femmes au sein de l’appellation, et les reconnaissances successives en AOC rouge (1985), blanc (1988) et l’appellation régionale Languedoc en 2007. Elle a également accompagné l’extension à de nouvelles communes, «113 entre 1985 et 2011, que j’ai accompagnées une à une,», souligne-t-elle.

Transmission

Le lien ne se rompt cependant pas tout à fait puisque, « dans le cadre de la transmission, elle va continuer d’intervenir un jour et demi par semaine à mes côtés jusqu’à la fin de l’année », indique Stéphanie Daumas.