Les vignerons de Champagne communiquent avec audace

epuis le matin du 29 juin, les visuels des Abribus et les vitrines de 167 cavistes arborent la nouvelle campagne de communication du Syndicat général des vignerons de Champagne (SGV). Cette campagne, détonante, s’appuie sur six visuels montrant un viticulteur ou une viticultrice illustrant, par sa tenue et ses accessoires, une des caractéristiques gustatives des champagne : boisé et mature, frais et iodé, nature et floral, rosé et soyeux, brut et minéral et enfin doré et fruité.

DR

Un appel aux volontaires avait été envoyé au printemps à tous les adhérents du SGV.

Du 29 juin au 5 juillet

Cette campagne s’inscrit dans la lignée des deux précédentes communications du SGV et vise à désacraliser l’image du champagne dégusté uniquement pour les grandes occasions.

La communication sera présente sur de multiples supports, dont 5500 affiches visibles du 29 juin au 5 juillet, des affiches disposées chez 167 cavistes et une présence sur les réseaux sociaux.