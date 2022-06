Toujours un manque d'eau record dans les vignobles du Rhône

D

ans la vallée du Rhône, la vigne a soif et les récents orages n’ont pas suffi à inverser la tendance. Le cumul de précipitations depuis la mi-octobre 2021 atteint à peine 250 mm, constate l’Institut rhodanien, alors qu’il oscillait entre 400 et 600 mm sur les vingt dernières années. A la fin juin, le déficit hydrique (écart entre l’eau reçue et l’eau transpirée) est équivalent à celui observé fin juillet lors des deux années 2019 et 2020, déjà particulièrement sèches.

Entre le 19 et le 25 juin, les pluies ont apporté 10 à 50 mm d’eau selon les secteurs, permettant, selon les sols, de compenser 5 à 10 jours d’évapotranspiration. « L’eau a permis de revigorer un peu la vigne, mais de façon disparate en fonction du cumul de pluie, résume Carole Puech, chargée d’étude à l’Institut Rhodanien. Le stress hydrique est moins prononcé juste après ces pluies mais va repartir rapidement vers des situations de stress modéré à fort. » Sur les parcelles sentinelles suivies par l’Institut, la majorité des apex sont en « ralentissement de croissance prononcé » et la proportion d’apex arrêtés est « en nette progression ». Des défoliations commencent à être observées.

Grêle localisée

Des orages de grêle localisés ont occasionné des dégâts plus ou moins importants. L’Est du Gard, notamment sur l’appellation Laudun, a été assez impacté, avec plus de 30 % de baies abîmées sur certaines parcelles. Les secteurs de Tavel, Lirac et Vinsobres ont été plus faiblement impactés. Quelques secteurs plus septentrionaux ont été touchés, notamment dans le Diois, sur les hauteurs de ainSt Peray ou encore dans le nord de Côte Rôtie, mais avec des dégâts limités. « Globalement, les grappes ont été plus touchées que les feuilles, relate Carole Puech. Mais les orages de grêle ont été de courtes durées ce qui a limité les dégâts. »

La pression sanitaire, très faible avant les orages, reste « satisfaisante même si l’oïdium continue à se développer », note Carole Puech. Côté maturité, la précocité de cette année se confirme, avec une majorité de parcelles arrivant au stade fermeture de grappe – certains secteurs restent au stade pré-fermeture. Les perspectives de rendement restent positive avec une belle sortie de grappe, et des baies ayant grossi suite aux pluies. Leur taille reste cependant inférieure à la normale sur les parcelles les plus stressées.