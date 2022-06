Les champagnes Telmont atteignent 60 % de leurs objectifs de verdissement

E

n route, mais à pas à destination. « Bien sûr, beaucoup reste à faire… », affirme sobrement Ludovic Du Plessis, président de la maison Telmont dans un communiqué de la marque.

Si beaucoup semble être un euphémisme tant les marches à gravir sont encore nombreuses, il semblerait néanmoins que la petite maison de Damery affichent des résultats plus qu’encourageants.

Dans le paquet des mesures faisant partie du grand plan environnemental de la maison Telmont « Au nom de la Terre », la volonté de convertir l’intégralité du vignoble Telmont en bio (25 hectares au total) d’ici à 2025.

3 ans pour faire la bascule, un objectif très ambitieux, mais qui ne fait pas reculer Telmont qui annonce avoir augmenté de 10 % ses surfaces certifiées ou en conversion (83 % des surfaces sont certifiées ou en conversion en 2022 contre 73 % en 2021). Pour rappel, tout de même, le travail de la vigne et ses expérimentations en bio et biodynamie ne sont pas nouvelles et ont été mises en place par Bertrand L’Hôpital, toujours responsable du vignoble sous l’ère Cointreau. Du côté des vignerons qui fournissent la maison (60 ha), 45 % des domaines sont certifiés ou en conversion (38% en 2021), un premier pas avant l’échéance de 2031 fixée par Telmont qui souhaiterait que ces partenaires soient à cette date, tous certifiés bio.

Si la viticulture représente un pan important de ce manifeste, les objectifs ne sauraient être complets sans des mesures transverses qui participent à sa bonne tenue.

60 à 80% des objectifs atteints

Avec des objectifs atteints à 60 et 80 % selon Telmont, les volets consacrés aux énergies renouvelables et à l’arrêt des coffrets cadeaux semblent avoir porté leurs fruits, si bien que la marque annonce avoir abandonné intégralement les gift-boxes sur toutes ces bouteilles au profit d’un papier de soie, avec en prime un allégement de 8 % du bilan carbone sur chaque bouteille produite. Autres mesures qui permettent de dresser un bilan favorable : l’abandon total en 2022 des bouteilles transparentes et une expérimentation sur une bouteille plus légère (800 g contre 835 g en moyenne aujourd’hui en Champagne) qui permettra si le projet se révèle être viable d’atteindre l’objectif initial.

Quant aux énergies renouvelables, Telmont assure avoir recours à une électricité « verte » sur son site de production et confirme le remplacement intégral du parc automobile en 2022 en véhicules électriques. Reste à convaincre les partenaires de passer aux biocarburants (pour les tracteurs principalement).

Ce bilan favorable ne pourrait être complet sans cette nouvelle qui a fait l’effet d’un buzz en février dernier, l’entrée de l’acteur hollywoodien et très engagé Leonardo DiCaprio au capital de Telmont, et qui a fait une visite express en Champagne début juin dans les vignes de la maison.

Une visibilité qui permet sans doute à celle que l’on appelait encore il y a peu « la belle endormie » de poursuivre ses objectifs sereinement.