Telmont teste la bouteille la plus légère de Champagne

’est un pari de plus pour la maison Telmont. Réduire le poids de ses bouteilles à l’horizon 2025. Suivant de près le plan « Exception Durable 2025 » insufflé par le groupe Remy Cointreau (actionnaire principal de la maison Telmont) se matérialisant selon trois grandes lignes : l’agriculture durable, la réduction des émissions carbone et l’écoconception, Telmont continue de brandir son manifeste écologique « Au nom de la Terre »* débuté dès 2020 en testant un allègement inédit ses flacons.

En étroite collaboration avec Verallia, leader européen et producteur mondial de verre, cette nouvelle bouteille qui pèse 800 grammes, soit un gain de 35g par rapport à une bouteille champenoise classique, est une première et doit donc subir une batterie de tests comme l’indique le communiqué : « Cette évolution nécessite une phase de test préalable pour s’assurer de la totale résistance des bouteilles au processus de fabrication du champagne et au transport. Les bouteilles de champagne, du fait de la spécificité du vin, subissent en effet une pression très supérieure aux autres bouteilles : de l’ordre de 6 kilogrammes par centimètre carré. Il convient donc d’évaluer comment les bouteilles allégées supporteront dans la durée, avec 35 grammes de moins, ces contraintes ».

Ces tests nécessaires doivent permettre également de savoir si cette bouteille mise au régime est apte au vieillissement en cave (3 ans minimum pour la cuvée brut Telmont). Concernant le prix d’achat client, la maison Telmont assure ne pas l’augmenter à ce stade.

Empreinte carbone

Débutée il y a quelques semaines, cette expérimentation inédite porte sur un lot de 3 000 bouteilles et sera confirmée une fois la validation de tous ces points de contrôle. Les premières bouteilles allégées pourraient alors être commercialisées dès 2025 (Brut Telmont uniquement).

Outre la prouesse, cette réduction du poids de la bouteille est un message envoyé à la filière pour réduire une empreinte carbone encore trop gourmande, un objectif énergétique dans les carnets du Comité Champagne depuis 2003 qui vise à 2050, une diminution de l’empreinte carbone à 80% (l’empreinte carbone a été réduite de 15% entre 2003 et 2010). « Le verre utilisé pour les bouteilles est une des sources principales d’émissions de CO2 de la Maison Telmont, de l’ordre de 20 %. Toute diminution du poids des bouteilles peut donc contribuer fortement à réduire son empreinte carbone : moins de verre, c’est en effet moins de CO2 au niveau de la fusion et de la fabrication du verre, et aussi moins de carburant pour le transport, aussi bien en amont qu’en aval », explique Ludovic Du Plessis, président de la maison Telmont.

Pas de doute, celle que l’on appelle ici la « start-up bio de la Champagne » a bel et bien fini de se reposer sur ses lauriers.

* : Ce plan "disruptif" a permis notamment de dévoiler des objectifs ambitieux comme la conversion de l’intégralité des vignobles de la maison en bio à l’horizon 2031. Autres mesure phares qui précèdent le poids de la bouteille, l’arrêt des étuis et gift boxes au profit d’une bouteille "nue" habillée avec un simple papier de soie, l’arrêt du fret aérien, l’abandon des bouteilles transparentes…