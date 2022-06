Un programme de traitement de la vigne dédié au stress hydrique

A

lmavitis, c’est la joint-venture de Laffort, fabricant français de produits œnologiques, et de Medinbio, entreprise belge spécialisée dans la formulation d’extraits végétaux. Comme Vitisphere vous l’annonçait en janvier dernier, les deux sociétés travaillent main dans la main depuis quelques années pour proposer à la commercialisation aujourd'hui sept nouveaux produits. Trois gammes ont été développées, correspondant aux trois objectifs principaux d’Almavitis : « régénérer la vie des sols en utilisant des microorganismes sélectionnés, apporter un soutien foliaire à la vigne pour lutter contre les stress oxydatifs et enfin palier au stress hydrique » explique Lucile Badet, responsable technique et commerciale d’Almavitis.

Utilisables en agriculture biologique, Prevax et Hydrostress sont les deux nouveautés répondant à la problématique du stress hydrique au vignoble. Le premier est composé de vinasse, biosourcée et riche en azote essentiel à la vigne pour une bonne photosynthèse et synthèse des arômes d’intérêt, d’algues marines riches en potasse pour soutenir le métabolisme de la vigne et d’oligo-éléments (Bo, Cu, Mn, Mo, Zn) et acides aminés. Hydrostress est quant à lui composé d’antioxydants puissants qui limitent le stress oxydatif de la vigne et l’apparition de radicaux libres pouvant dégrader les parois cellulaires des raisins. Il contient de l’extrait de giroflier, du théier et de l’orange amère. Pulvérisés sur le feuillage à intervalles réguliers et intégrés dans un programme combiné, Prevax et Hydrostress promettent de maintenir des rendements malgré le stress. « En 2021, dans les secteurs ayant subis un stress hydrique intense, comme le pourtour méditerranéen, la vallée du rhône ou la Bulgarie, nous avons obtenu en moyenne 12% de rendement supplémentaire sur les parcelles traitées avec Prevax et Hydrostress par rapport au témoin. Cela pouvait monter jusqu'à 20% dans certaines parcelles. Sur grenache, il y avait une différence de TAP de 0,4% vol avec un TAP de 13,9 pour la modalité Almavitis contre 14,3 pour le témoin » indique Lucile Badet.

En moyenne 12 % de rendement en plus et une différence de TAP de 0,4 % vol

« Ces dernières semaines, nous avons eu beaucoup de demandes pour ces produits compte tenu de la météo de ce millésime. Nous conseillons de démarrer ce programme en préventif juste avant la floraison, mais certains clients veulent néanmoins le tester cette année et en appliquent à la mi-juin au stade petits pois. Nous ne garantissons pas les résultats à ce stade mais cela reste une expérimentation » ajoute la responsable. Lucile Badet indique que la gamme stress hydrique d’Almavitis est une « solution viable économiquement à environ 150 € / hectare ».

Deux autres produits, Actiblue, une formulation d’algue, d’ortie et de prêle, et Cleanhex Viti, des huiles essentielles de girofle, cannelle, ajowan et prêle, sont disponibles pour soutenir le métabolisme de la vigne. Selon Almavitis, ils permettent de diminuer de 29% le cuivre métal sans perte de rendement. Trois autres produits de revitalisation des sols à utiliser en encadrement de la période hivernale et en amont de la floraison viennent compléter la gamme.