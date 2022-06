Un exosquelette à petit prix soulage le dos des travailleurs de la vigne

L

a société RB3D a remplacé le moteur de l’Exoback par deux ressorts et lance l’Exoviti. « Le poids de l’équipement est passé de 9 à 1,9 kg, et son prix de 12 000 à 1500€ » décrit Olivier Baudet, directeur commercial de l’entreprise, qui a développé ce modèle spécifiquement pour les vignerons.

« Nous l’avons finalisé avec des centaines de vignerons pendant la dernière campagne de taille. Il maintient le dos aligné, réduit la fatigue des lombaires et la compression des disques intervertébraux, et sera utile lors de toutes les opérations qui nécessitent de rester penché en avant comme le liage, l’ébourgeonnage, l’épamprage, le désherbage manuel, l’arrosage des plantiers, ou les vendanges ».

L’Exoviti s’installe et s’ajuste à la carrure du travailleur en moins d’une minute. Quatre positions permettent de réguler son assistance de 0 à 20 kg. RB3D a travaillé son ergonomie et l’a conçu en matière textile souple et respirante pour le rendre confortable.

« Il est compatible avec les sécateurs électriques et attacheuses de dernière génération de la plupart des fabricants européens » reprend Olivier Baudet.

Vers une prise en charge de la MSA?

RB3D peaufine actuellement son réseau de distribution. « Pour l’instant, le mieux est que les vignerons ou prestataires de services viticoles nous contactent en direct. Nous leur indiquerons vers qui se tourner ».

Les 700 cas de troubles musculo-squelettiques (TMS) coûtent 42 millions d’euros à la viticulture chaque année. Olivier Baudet fait le maximum pour que ses équipements soient au moins en partie financés par la MSA. « Les vignerons le demandent. Ce n’est pas pour demain mais nous faisons le maximum auprès des caisses régionales pour que les choses changent ».