Cette agrafe de palissage de la vigne confuse aussi eudémis

S

ociété française devenue leader des phéromones en Europe en seulement neuf années, M2i continue à innover sur le marché de la confusion sexuelle. Elle a d’abord conçu une solution pulvérisable bio sur feuilles et sur grappes de vigne, et miscible avec tous les autres phytos, conventionnels et bio. Exployo Vit est commercialisée par Syngenta.

« L’idée est d’encourager les viticulteurs à adopter le biocontrôle en leur épargnant la contrainte de la pose de diffuseurs en plastique. Ceux qui le souhaitent peuvent alterner entre la confusion et les traitements chimiques classiques » explique Johann Fournil, responsable de la communication de l’entreprise.

M2i est également en passe d’obtenir une homologation pour un gel à appliquer manuellement à l’aide d’un spray à mettre sous pression à l’aide d’une pompe similaire à celle d’un vélo. Ce gel sera vendu par Corteva. 500 noisettes par hectare et par an pour lutter contre les trois générations d’eudémis. « Les viticulteurs n’auront qu’un passage à faire et n’auront plus besoin de repasser dans leurs vignes pour retirer les diffuseurs ».

Efficace sur de petites surfaces de vigne

Ces deux innovations ont l’avantage d’être efficaces sur de petites surfaces, comprises entre 1 et 2 hectares. M2i finalise enfin un prototype d’agrafe de relevage « 2 en 1 » contenant des phéromones qui se libèrent progressivement toute la saison.

« Cette agrafe est aussi résistante que les agrafes de palissage classique. Elle est biosourcée, issue de matières premières végétales, et se biodégrade toute seule à la fin du millésime » promet Johann Fournil, qui précise que son design est encore susceptible d’être légèrement modifié.

La société a vérifié son efficacité au champ et planche désormais sur son dossier d’homologation. « Cette agrafe sera disponible au plus tard en 2024 ».