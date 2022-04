Une application gratuite pour compter eudémis dans les pièges à phéromones

L

’application mobile gratuite Scouting de Xavio, une marque de BASF Digital Farming Gmbh, embarque une nouvelle fonctionnalité.

A côté de l’identification de plus de 400 adventices, des carences en nutriments ou de l’évaluation des dégâts foliaires causés par les maladies ou les insectes, elle permet désormais l’analyse des pièges à phéromones, aidant les viticulteurs à lutter contre eudémis.

Il suffit de prendre une photo avec un smartphone et d’attendre une minute pour avoir un rapport détaillé du type et du nombre de ravageurs capturés.

App Store ou Google Play

L’application peut également intéresser les arboriculteurs, puisqu’elle détecte le carpocapse du pommier et la tordeuse orientale du pêcher. Elle se télécharge sur l’App Store ou Google Play.

« Chez Xarvio, nous nous efforçons de rendre le travail de tous les agriculteurs et conseillers agricoles plus pratique et profitable » explique Jérôme Clair, Responsable Xarvio Digital Farming Solutions France.

Scouting est actuellement utilisé par plus de 5 millions d’agriculteurs. En 2021, la division de BASF Digital Farming Solutions a réalisé 8,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

L’an passé, Cap 2020 a de son côté développé un piège connecté permettant aux viticulteurs de détecter l’arriver des ravageurs sans se rendre dans leurs parcelles.