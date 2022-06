Les vignerons de l'appellation Lirac ne craignent plus la grêle

L

es vignerons de l’appellation Lirac ne craignent plus la grêle. « Nous avons posé un premier générateur Prévigrêle en 2020 à Saint-Laurent-des-Arbres » se souvient Brice Beaumont, qui gère le dispositif avec deux confrères.

A l’époque, l’arrêt des vols aériens liés à la crise Covid avait fortement impacté la fiabilité des prévisions météo. « Nous avions été alertés d’un orage 10 minutes avant qu’il n’advienne et n’avions pas eu le temps de déclencher le dispositif ».

En juillet 2021, le syndicat a financé l’installation d’un autre appareil à Roquemaure. En mai dernier, des équipes ont procédé à deux nouvelles installations sur Lirac et Saint-Geniès-de-Comolas.

Alertes SMS

« Toute l’appellation est désormais couverte, se félicite Brice Beaumont. Une fois déclenché, chaque générateur disperse des noyaux glaçogènes d’iodure d’argent sur 10 km², or entre il n’y a que 4 kms entre le dispositif placé le plus à l’est, à Lirac, et celui le plus à l’ouest, au domaine des carabiniers ».

En cas de risque météo, les équipes de l’Anelfa (Association Nationale d’Etude et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques) envoient un SMS au vigneron Jocelyn Raoux. « S’il ne répond pas, c’est moi qu’ils préviennent. Et si je ne suis pas disponible, c’est mon collègue Frédéric Grasset, troisème viticulteur gestionnaire du dispositif ».

Chaque générateur est composé d’une bouteille d’air comprimé, d’un réservoir d’acétone et d’iodure d’argent et d’une chambre de combustion. L’air comprimé permet de mettre sous pression le mélange d’acétone et d’iodure d’argent pour l’acheminer vers la chambre de combustion où il est pulvérisé par un gicleur. Il suffit d’un briquet pour enflammer l’acétone et entrainer l’iodure d’argent dans les airs.

A l’œuvre ce 5 juin

« Le dispositif est inodore et incolore, et peut être utilisé en toutes circonstances, sauf en cas d’alerte rouge aux crues ou inondations. Il forme un dôme qui fait fondre les grêlons, c’est très efficace » détaille Brice Beaumont.

Ce dimanche 5 juin, les vignerons l’ont mis en œuvre à 10 heures. « Le ciel était au grand bleu, et nous ne nous attendions pas à l’orage. Pourtant il est bien arrivé, à 16h. » Tout le vignoble est ressorti indemne.

« Prévigrêle voit juste et est efficace dans 70 % des cas. Nous nous posons la question de savoir si nous devons rester assurés ».

L’agglomération pourrait prendre le relai du syndicat et financer le dispositif. « Ce serait logique, car s’il protège nos cultures, il protège également les toitures ou les voitures » explique Brice Beaumont.