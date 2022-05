La MSA veut accompagner le vignoble face à la hausse des coûts de production

P

our soutenir la filière agricole et viticole impactée par la hausse du prix de l’énergie et des intrants, la MSA va débloquer une aide de 150 millions d’euros. La MSA prendra en charge une partie des cotisations sociales de l’exploitation, avec un plafond de 3 800 € par entreprise. Le détail de cette prise en charge n’est pas encore connu.

Les professionnels agricoles impactés peuvent dès à présent demander le report du paiement de leurs cotisations auprès de leur caisse MSA, pour les cotisations de l’exploitant et pour les cotisations patronales. C’est au plus tard le 31 décembre 2022, après examen des demandes par la MSA, que les exploitants sauront si leur dossier a été accepté.