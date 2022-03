Un vigneron à l'origine d'un convoi humanitaire pour les réfugiés d'Ukraine

l

« Il ne faut pas avoir peur. La Pologne, ce n’est pas si loin » répète le vigneron Laurent Pierre (4,5 hectares de vignes à Saulchery, à proximité de Château-Thierry (Aisne). À la tête d’un convoi de deux camionnettes parties de l’Est de la France, le vigneron champenois a livré 1 300 kilos de biens de première nécessité à des réfugiés ukrainiens ayant rejoint la ville de Grybów, à l’Ouest de la Pologne (à 200 kilomètres de la frontière ukrainienne, à 300 km de Lviv). Relevée par Le Pays Briard, cette initiative solidaire était concertée avec l’association de jumelage de Château-Thierry avec Grybów pour fournir un maximum de nourriture à la dizaine de familles accueillie à Grybów. « Une camionnette peut contenir au moins 11 mètres cubes, pour 800 kg de charge utile » indique Laurent Pierre, qui a récolté début mars des dons de nourriture, mais aussi de produits d’hygiène et de vêtements, grâce à des relais dans les magasins, avant de les livrer mi-mars. Parti le dimanche 13 mars à 5 heures du matin, il arrivait la nuit en Pologne.

Revenu le mercredi 16 mars, il collecte de nouveau des dons depuis, et envisage un deuxième convoi. « Pour celui qui roule bien, Cracovie est à 13 heures de route (en prenant la route de Nuremberg puis la direction de la république Tchèque et Katowice) » indique Laurent Pierre, qui a estimé, et pris à sa charge, le coût du trajet aller-retour à 600 €. Espérant que d’autres vignerons pourront mettre à profit leurs camionnettes, Laurent Pierre indique qu’« il faut montrer que l’on est tous mobilisés pour préserver l’Ukraine ».

