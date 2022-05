Les nouveautés visuelles des vignerons de Crouseilles à Madiran

N

ée en 1950 entre Gascogne et Béarn, la coopérative de Crouseilles partage la production de ses 650 hectares de vignes entre trois appellations entre les Hautes-Pyrénées et le Gers : Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et Béarn.

Dans une volonté de « redonner un nouveau souffle », la cave a choisi depuis 2 ans « d’inscrire son développement dans une nouvelle dynamique stratégique », indique un communiqué, dans le but de « valoriser son terroir autant que les hommes et femmes qui le font vivre », soit une centaine de familles de vignerons.

Après avoir opéré à « une montée en gamme de ses cuvées », cette transformation révèle également une nouvelle identité visuelle pour les cuvées de la cave. Depuis la fin d’année 2021, Crouseilles s’est parée d’un nouveau logo, « inspiré des chrismes médiévaux qui décorent encore aujourd’hui les églises romanes du Vic-Bilh », poursuit un communiqué.

Lieu de rencontre

« Avec ce signe, les vignerons de Crouseilles ont choisi un emblème qui exprime leurs valeurs : goût du dépassement de soi, recherche de l’excellence et esprit de coopération », relance un communiqué. Habillé aux couleurs du chai de Crouseilles, ce chrisme renoue le lien avec l'étymologie du mot Crouseilles : « la croix, le carrefour, le lieu de rencontre, d'échange et d'humanité, sa forme en cercle complétant la symbolique de l'union des vignerons ».

Pour une meilleure visibilité en linéaire, une refonte totale du packaging des bouteilles accompagne la nouvelle identité visuelle de la cave, dont 120 ha sont déjà engagés en viticulture bio. Le chrisme constitue à présent l’axe de communication visuelle de Crouseilles.

Pour encore implanter sa présence dans le vignoble local, Crouseilles a également la « volonté de devenir la référence oenotouristique de la région de Madiran », abonde un communiqué. En alliant vin, culture et patrimoine, un parcours ludique de découverte est proposé aux visiteurx. Ceux-ci pourront ainsi se lancer à la découverte du château de Crouseilles et ses chais et, pour les plus aventureux, se lancer dans un escape game dans le chai à barriques.