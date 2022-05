Comment cette bouteille de vin passe la consigne

L

e château Pech d’André présente, à l’occasion de la 1ère édition du salon Dégustez en V.O !, sa nouvelle cuvée, les Lunes Pourpres, conditionnée en bouteille consignée. « C’est un sujet auquel nous sommes sensibles et sur lequel nous avons avancé grâce à notre collaboration avec le réseau Biocoop, qui nous a permis d’entrer en contact avec le réseau Oc’consigne », indique Philippe Lelong, vigneron du domaine Pech d’André.

Entre Gard, Hérault et Aude, une dizaine de vignerons du Languedoc fonctionnent à présent avec Oc’consigne, impliquant la mise en place de « quelques contraintes liées au conditionnement, mais pas de surcoût », valide Philippe Lelong. Le producteur indique que la démarche est facilitée pour les brasseurs, « car le verre des bouteilles de bière, élaboré pour résister à la pression, est déjà adapté pour résister pendant le passage dans la machine de lavage du cycle de consigne ».

Sans capsule

Pour produite ses 6 600 bouteilles de cet AOP Languedoc 2019, le domaine Pech d’André a donc passé commande de bouteilles « 500 grammes plus lourdes et répondant aux spécifications de la consigne », précise Philippe Lelong, et utiliser des étiquettes adhésives enduites de colle hydrosoluble.

« Par cohérence, nous avons fait le choix de ne pas mettre de capsule, qui doivent être enlevées manuellement sur la chaîne de lavage. De la même façon, le lot doit être inscrit sur l’étiquette au lieu du verre », rappelle-t-il.

Bouteilles lavées et réutilisées

Les bouteilles des Lunes Pourpres sont vendues au caveau et sur le site de vente en ligne du domaine, ainsi que dans des magasins du réseau Biocoop. En adhérant à cette démarche, le château Pech d’André a également choisi de se constituer en point de collecte des bouteilles. « Les réseaux de consignes régionaux sont interconnectés, si bien que l’on peut déposer les bouteilles dans n’importe quel point de collecte de ces différents réseaux, le client a la garantie que les bouteilles seront lavées et réutilisées, à l’échelle locale, sans transport excessif, qui est souvent une des critiques que l’on peut entendre contre cette voie de la consigne », détaille Philippe Lelong.