Bernard Magrez vend aux enchères les vins de son restaurant étoilé

’ayant pu obtenir les trois étoiles visées à sa création en 2014 avec le chef Joël Robuchon, mais ayant perdu les deux obtenues après la fermeture de 2020 avec le chef Pierre Gagnaire, Bernard Magrez arrête les frais avec son projet ambitieux d’hôtel-restaurant la Grande Maison à Bordeaux. Accueillant encore des réceptions et séminaires (comme les quatre grands crus classés et l’institut culturel de Bernard Magrez), la Grande Maison a cessé depuis mars 2020 ses activités de restauration haut de gamme et se sépare donc de sa cave.

Le site iDealwine annonce mettre en vente 4 500 bouteilles issues des caves de la Grande Maison de Bernard Magrez, pour une valeur estimée à 650 000 euros (les prix de réserve vont de 5 à 18 000 €). Adjugés du mardi 26 au jeudi 28 avril prochains, les lots font la part belle aux grands crus de Bordeaux (à commencer par ceux de Bernard Magrez : châteaux Fombrauge, La Tour Carnet, Pape Clément et Clos Haut-Peyraguey, ainsi que les grands noms que sont les châteaux Yquem, Haut-Brion, Latour...).

De la Bourgogne à la Hongrie

Eclectique, cette cave réunit aussi de grands noms de Bourgogne (domaines de la Romanée-Conti, de l’Arlot, Liger-Bélair…), du Rhône (château Rayas, Jean-Louis Chave, Georges Vernay…), de Champagne (Jacques Selosse, Roederer, Dom-Pérignon…), de la Loire (Didier Dagueneau, domaine Huet, Charles Joguet…), de Provence (Trévallon, château Simone…), du Languedoc-Roussillon (Grange des Pères, Mas Jullien…), du Beaujolais (Jean Foillard et Marcel Lapierre), d’Alsace (Trimbach, Humbrecht, Marcel Deiss), du Jura (Tissot), du Jurançon (Camin Larredya), d’Italie (Sassicaia, Angelo Gaja…), d’Espagne (Vega Sicilia, Pingus…), d’Allemagne (Egon Müller, Joh. Jos. Prüm…), de Californie (Opus One...), d'Australie (Penfolds...) et de Hongrie (tokaji Oremus).