Picasso : cubiste un jour, bacchus toujours

ordeaux met du Picasso dans son vin. Jusqu’au 28 août 2022, la Cité du Vin accueille l’exposition "Picasso, l’effervescence des formes" : l’occasion d’un parcours thématique dans l’œuvre de l’artiste Pablo Picasso, depuis ses premiers dessins enfantins de scènes bibliques jusqu’à la relecture tardive des Ménines de Diego Vélasquez, en passant par ses poteries de Vallauris. « Nous avons la conviction que les vins et alcools populaires sont un vrai sujet dans l’œuvre de Picasso » souligne Marion Eybert, la responsable des projets muséographiques de la Cité du Vin, ajoutant que l’exposition a pour objectif de montrer « la diversité stylistique de Picasso, qui ne s’est jamais arrêté à une forme, un style ou même une technique jusqu’à la fin de sa vie ».

Du cubisme du début du XXème siècle aux tableaux naïfs des années 1960 en passant par le néo-classicisme de l’entre-deux guerres, « le vin représente bien des choses pour Picasso : c’est un plaisir et un symbole de la vie (ce qui était une déclaration existentialiste au début du XXème siècle dans une société plus corsetée) » explique Stéphane Guégan, le commissaire de l’exposition, qui souligne que « le vin reste lesté de valeurs religieuses et métaphysiques : ce n’est pas un accessoire » gratuit, mais un véhicule de valeurs.

Le vin et la vie

Adolescent dans les années 1890, Pablo Picasso dessinait ainsi des scènes de la Bible où le vin était présent (de l’Eucharistie au repas d’Emmaüs), mais aussi des scènes de bistrot (à Barcelone, déjà dans des ambiances très parisiennes), oscillant entre profane et sacré, moderne et mythologique. Chez Picasso, « ce substrat catholique est toujours présent » note Stéphane Guégan. Qui ajoute que le vin est communément représenté dans les natures mortes des peintres cubistes, « le vin et la vie ne sont séparés que d’une lettre. Le vin c’est la vie et inversement. » Soulignant les passerelles entre poésie et arts plastiques, l’historien pointe l’apport de Guillaume Apollinaire. Dans son recueil Alcools, dont le frontispice est dessiné par Pablo Picasso, le poète juge « l’univers tout entier concentré dans ce vin ».

L’exposition s’ouvre sur une "sphère décorée d’une nature morte à la bouteille de vin" (1948, Musée National Picasso-Paris). Cette œuvre allie la sphère, symbolisant le monde, et la bouteille de vin, se transformant en oiseau « comme si elle donnait des ailes » avance Stéphane Guégan, notant que « cette boule est le signe d’une renaissance [après la guerre] : elle exalte le vin comme résumé de l’univers ». Chargé de symboles, cette œuvre peut sembler inachevée, Pablo Picasso pouvant décider de laisser en l’état une création.

Avec cette "Nature morte" (reproduction lithographique de 1923, Musée National Picasso-Paris), Picasso revisite le cubisme. « Malgré sa liberté formelle, la peinture de Picasso est un réalisme » indique Stéphane Guégan, soulignant que le cubisme peut être défini comme « l’assemblage de points de vue dans une image simple, en donnant une représentation plus complète et plus rêveuse que le réel ».

"Staline à ta santé (1949, Musée National Picasso-Paris)". Soutien du Parti Communiste, Pablo Picasso signe un dessin publié dans la presse pour les 70 ans de Joseph Staline. N’ayant pris ses distances qu’après 1956, et l’insurrection hongroise à Budapest, Picasso aurait pu ici glisser un toast ironique selon Stéphane Guégan.

Cette eau-forte de "Bacchus au flacon et Marie-Thérèse à la coupe" (1934, Musée National Picasso-Paris) fait partie d’un ensemble de 100 planches réalisées de 1930 à 1937 et réunies sous le nom de suite Voillard. Un retour à l’Antique pour Picasso, entre bacchanales et minotaures.

Réunissant 80 œuvres, l’exposition est rendue possible par des prêts de musées, notamment ceux Picasso de Barcelone et Paris, ainsi que de collections particulières. Comme celle du château Mouton Rothschild, qui a utilisé une œuvre de Pablo Picasso pour son millésime 1973. Cette année marquant la mort de l’artiste et l’obtention du rang de premier grand cru classé pour la propriété de Pauillac. Si elle est une fête, « la bacchanale est un rite, qui rend hommage aux dieux et aux forces de la vie » note Stéphane Guégan.

Ce "Centaure au verre" (1953, céramique, collection particulière Luxembourg) témoigne de l'humour de l'artiste, assemblant une figure mythologique antique à une coupe de Champagne on ne peut plus moderne. Cette poterie témoigne aussi du virage vers les arts décoratifs pris par Picasso, qui a multiplié les plats et poteries d’usage domestique à Vallauris (Alpes-Maritimes). Pour Picasso, « c’est un exercice d’humilité » note Stéphane Guégan, qui y voit aussi une étape pour parfaire l’image d’un « Picasso magicien des formes, étant capable de s’emparer de tout pour en faire une œuvre ». comme le rapportait André Malraux, Pablo Picasso indiquait avoir fait des plats pour manger dedans, mais aussi des jarres pour servir le vin et des verres pour le boire.