La cave de Pfaff veut prendre la direction d'une fusion

hierry Schoepfer, 56 ans, directeur général de la coopérative Bestheim pendant vingt-trois ans jusqu’à l’été 2016, a repris du service le 14 mars 2022 à la cave de Pfaffenheim comme directeur général. Il y est chargé d’une mission transitoire dont la durée estimée s’échelonne entre douze et dix-huit mois. Son premier travail est de « restructurer » une entreprise souffrant d’un « lourd endettement ».

« L’objectif est de présenter d’ici fin juin une situation meilleure qu’aujourd’hui » déclare-t-il. Mais au-delà, la volonté de la cave est de fusionner en privilégiant une solution coopérative.

Bestheim, ultime recours

Jusqu’à aujourd’hui, les contacts pris n’ont pas abouti. Le plus sérieux se situait du côté de Wolfberger. En janvier dernier, les deux entités avaient convenu d’une collaboration technique sur l’embouteillage. Cet accord semble désormais caduc, Wolfberger ayant, selon Thierry Schoepfer, « coupé les ponts sans explication ». Par ailleurs l’ex-directeur de Pfaff, Jean-Marc Lasek, n’a pas rejoint Wolfberger en tant que directeur administratif et financier, poste pour lequel il était pressenti début mars. Les contacts noués avec l’une ou l’autre des sept autres coopératives de taille moyenne, n’ont pas eu de suite. Alliance Alsace, qui regroupe les caves de Turckheim et de Traenheim, a décliné l’offre. La proposition est maintenant entre les mains de Bestheim, la dernière des trois entités coopératives alsaciennes avec plus de 1 000 ha d’apports. Sa réponse apparaît cruciale pour l’avenir des 131 adhérents de Pfaff et leurs 374 ha d’apports…