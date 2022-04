"L'année exceptionnelle va devenir celle sans aléas climatique" au vignoble

M

ettant en alerte le vignoble français ce début avril, les dernières gelées printanières remettent au cœur des débats la nécessité d’anticipation et d’adaptation de la filière au changement climatique. « La succession des gelées montre qu’il ne s’agit pas d’épiphénomènes climatiques exceptionnels dans une décennie » souligne Jean-Marie Fabre, le président des Vignerons Indépendants de France, lors des rencontres nationales de la fédération ce 6 avril à Gaillac (Tarn). Ne semblant avoir frappé que localement des parcelles précoces, l’épisode de gel de ce début avril causera globalement moins de dégâts que les gelées ayant marqué le millésime 2021 : « la physiologie n’était pas la même. Mais l’on n’est pas encore aux saints de glace… » pointe Jean-Marie Fabre.

Alors que le gouvernement annonce rouvrir un plan de soutien aux agriculteurs victimes du gel « en cas de pertes importantes », le président des Vignerons Indépendants estime que le changement climatique impose un changement de paradigme. « Je suis convaincu que les aléas climatiques (gel, grêle, excès et manque d’eau) vont devenir de plus en plus fréquents (voir encadré). Le millésime exceptionnel ne sera plus celui où il y a un aléa climatique, mais l’année exceptionnelle va devenir celle sans aléas climatique » souligne le vigneron de Fitou, pour qui « on ne doit plus répondre par des soutiens exceptionnels, il faut anticiper et donner les moyens de faire front, avec des outils de lutte. Ils ne sont pas efficaces à 100 %, mais ce sera mieux que tous les dispositifs de compensation » pour produire du vin.

Investir

Via le plan France Relance, le gouvernement a lancé l’an passé des aides aux investissements en la matière. Un « pied à l’étrier pour investir dans les matériels » estime Jean-Marie Fabre, pour qui des moyens conséquents doivent mis en place « pour investir dans les tours antigels, les filets, les câbles chauffants, les bougies… Et surtout l’aspersion, qui ne sera pas possible partout, mais semble avoir les meilleurs résultats. »

En complément d’une amélioration des systèmes de protection physique, l’exécutif doit également achever la refonte du contrat MultiRisque Climatique (MRC) conclut le président des Vignerons Indépendants : « une réforme de l’assurance récolte sans réouverture des accords de Marrakech et d’évolution du calcul de la moyenne olympique ne pourra pas être effective. Il faut aller plus loin et plus vite, de grâce il ne faut pas faire un produit d’assurance pour se donner bonne conscience, mais pour être dans l’efficience. »