Lancement des premières canettes de vin en verre

I

l est en persuadé : « le vin en canette d’aluminium est une anomalie. Comme le serait un vin servi dans un gobelet en carton avec une paille en papier » assène Colin Dalasqua, à la tête de la jeune start-up I Heard it through the Looking-Glass. Pour l’apprenti verrier, « le consommateur français est un grand romantique : il ne peut imaginer boire un vin autrement que dans un contenant traditionnel comme le verre. Mais comme on boit de moins en moins de vin dans un contexte traditionnel, il faut adapter le format en l’hybridant. »

L’inventeur propose ainsi les premières canettes en verre pour les vins : conservant les caractéristiques nomades d’une canette en métal (petit volume individuel facilement transportable), cette innovation promet de conserver la matière habituelle pour les dégustations de vin (avec une canette intégralement en verre). « Tout l’enjeu technique de cette innovation aura été de créer un opercule en verre sans qu’il n’y ait de bris tombant dans la canette » souligne l’ingénieure à l’origine du concept, Lou Demer, qui reste muette comme une carpe quand il s’agit d’expliquer la technique à l’origine de ce tour de force.

Projets d’avenir

Autre avantage, « on voit ce que l’on boit, comme dans une bouteille » note Colin Dalasqua, qui évoque aussi l’idée de canette en terre cuite pour les vins en biodynamie et un projet de BIB en verre pour la grande distribution, à moins que ce ne soit une anticipation du poisson d’avril de l’an prochain.