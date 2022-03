Fusion de Certis et de Belchim, fournisseurs viticoles d'antimildiou, d'insecticides...

C

ertis et Belchim, deux entreprises du domaine de la protection des cultures fusionnent. « Mitsui and Co., Ltd. a annoncé la conclusion d'un accord définitif en vertu duquel une nouvelle société, issue de la fusion de sa filiale européenne Certis Europe avec sa récente acquisition Belchim Crop Protection, sera créée. La nouvelle société sera dénommée Certis Belchim B.V », annonce ainsi un communiqué du 24 mars.

Une large gamme vigne

Certis et Belchim sont deux entreprises bien connues des viticulteurs. La première a notamment à sa gamme plusieurs cuivre (Nordox, gamme Kocide) pour lutter contre le mildiou, l’antioïdium Cyflodium (cyflufénamide), l’antibotrytis Japica (mépanipyrim), les insecticides Confirm (tebufenozide) et Delfin (Bt)… La seconde a dans son portefeuille les antimildious Videryo (cyazofamide + folpel) Mildicut (cyazofamide + Disodium Phosphonate)…, l’antibotrytis Kenja (isofétamide)…, les herbicides Katana (flazasulfuron) et Beloukha (acide pélargonique)…