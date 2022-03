Les règles à respecter lorsqu'on protège son vignoble du gel

L

e printemps revient. Les risques de gelées aussi. Dans une récente note, la Chambre d’agriculture de la Gironde donne plusieurs recommandations aux vignerons qui devraient y faire face.

Elle leur déconseille d’abord d’utiliser du foin ou de la paille lors du brûlage « du fait de leur gêne sur la circulation routière, de leur nuisance vis-à-vis des riverains et de leur efficacité très faible en matière de protection ». Mieux vaut privilégier les dispositifs de type « contenant » (braseros, vasques...).

Dans tous les cas, la préfecture impose une information préalable à la mairie et au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours. Pour respecter la réglementation, les opérations de brûlage ne doivent intervenir que lorsque le risque de gel est avéré et être suspendues dès que le vent atteint ou excède 5m/seconde (soit 18 km/h), ainsi qu’en période d’épisode de pollution de l’air.

Prévenir les riverains

« Les foyers de plein air utilisés ne peuvent être alimentés par des combustibles de nature à provoquer des fumées opaques ou des produits de combustion toxiques et es brûlages ne doivent en aucun cas gêner la circulation routière, ni causer de nuisance au voisinage (irritation, picotement ...) » indique la CA33, préconisant en plus aux vignerons de prévenir les riverains de leurs interventions via l’application BVE.

L’usage des tours ou éoliennes est autorisé en Gironde par l’arrêté préfectoral sur les bruits de voisinage du 22 avril 2016, « en cas d'intervention urgente dans le cadre professionnel entre 20h et 7h du matin ».

Les tours à 4 pâles sont moins bruyantes et doivent être privilégiées en présence de voisins. Quel que soit le modèle choisi, les viticulteurs doivent réaliser une demande préalable à la mairie avant de couler leur dalle en béton.