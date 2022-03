3 logiciels de traçabilité viticole indiquent quand renouveler les phytos

I

ls étaient séparés, les voilà rassemblés. Ce printemps, trois éditeurs de logiciels réunissent dans une même offre leur logiciel de traçabilité et un OAD (outil d’aide à la décision) pour les traitements phyto. Les chambres d’agriculture intègrent DéciTrait dans Mes parcelles. Ertus Group incorpore ce même OAD dans Process2Wine. Et Isagri mise sur Rimpro pour développer Géofolia.

Exit les doubles saisies

Pour les trois éditeurs, l’objectif est le même : proposer un meilleur service en rendant ces OAD plus opérationnels. DéciTrait comme Rimpro calculent les risques mildiou, oïdium et black-rot. Tous deux indiquent quand renouveler un traitement, dès lors qu’on leur indique le produit employé précédemment. Jusqu’à maintenant, il fallait saisir cette information après l’avoir déjà fait dans le logiciel de traçabilité. Une double saisie que peu de vignerons sont enclins à faire, si bien que les OAD ne sont pas pleinement utilisés.

« Intégré dans Mes parcelles, DéciTrait dispose automatiquement des informations sur les traitements déjà faits. Il peut alerter le vigneron si une pluie est annoncée alors que la rémanence de son dernier traitement arrive à son terme », détaille Francis Mattelig, responsable du développement de Mes parcelles en Champagne.

Des alertes par mail ou texto

Dans Mes parcelles, un tableau de bord synthétise les risques, classés en quatre niveaux, pour les sept jours à venir. Dès que le niveau de risque grimpe au niveau trois, alors que la rémanence va s'arrêter dans les cinq jours à venir, l'OAD lui envoie un message d'alerte par mail ou texto. « Le conseiller de la chambre d'agriculture qui suit son secteur peut compléter ce message par des observations de terrain, sur la présence de rosée par exemple, afin que le vigneron puisse affiner l'évaluation du risque », précise Aline Mourgues, de la chambre d'agriculture de l'Hérault.

Avec Géofolia, un écran d'alerte présente le niveau de risque du mildiou, de l'oïdium et du black rot pour les sept jours à venir, avec un code couleur vert, orange ou rouge. « En un coup d'oeil, le vigneron sait ce qu'il en est. Un deuxième écran lui donne accès aux courbes du modèle RIMpro, qui montrent les pics de contamination annoncés », explique Adélaïde Chollet-Grehan, chef de marché chez Isagri.

Gestion du planning de travail

Chez Ertus Group, l’intégration de DéciTrait dans Process2Wine donne naissance à un module dénommé Exapta, qui met l'accent sur la gestion du planning de travail. « Nous proposons des dates d'intervention pour les cinq jours à venir en tenant compte du traitement précédent, des risques et de la disponibilité des salariés et des attelages », explique Olivier Sommier, responsable R & D. Le vigneron peut choisir le programme proposé, qui s'appuie sur la stratégie établie avant la saison, ou le modifier s'il le juge nécessaire. Dès qu’il a fait son choix, le logiciel édite un bon de travail pour chaque salarié. « Une fois le traitement réalisé, le vigneron n'a plus qu'à valider ce bon pour intégrer les données dans le logiciel de traçabilité » complète Olivier Sommier.

Couplage avec la station météo

« En 2023, nos clients pourront coupler directement DeciTrait avec leur station météo », note Sylvie Barthès, responsable Mes parcelles en Occitanie. Ce couplage est déjà possible chez Isagri avec la station Meteus, et chez Process2Wine pour les stations compatibles avec DéciTrait. « L'évaluation du risque est plus fiable quand le modèle utilise des données météo mesurées plutôt qu'extrapolées grâce à des algorithmes », note Pierre-Etienne Petitot, de la chambre d'agriculture de Côte d'Or.

Pour autant, l'OAD ne fait pas tout ! « Il alerte le vigneron, relève Pierre-Etienne Petitot. Mais celui-ci doit ensuite prendre le temps d'aller observer ses vignes avant de décider d'intervenir ou non, en fonction des risques qu'il est prêt à prendre ».