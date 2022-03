Comment être un vigneron bien référencé sur le web

T

oute cette semaine, les viticulteurs de l’Hérault sont gratuitement accompagnés par deux coachs Google. « C’est une première en France » assure Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles pour le géant du numérique venu de Paris pour inaugurer l’évènement au Mas de Saporta ce lundi 21 mars. « Notre objectif est de vous faire monter en compétences, vous apprendre comment drainer du trafic, gagner en visibilité, mieux vendre en ligne et attirer plus d’oenotouristes ».

Julia et Alexandre, les coachs de cette première journée d’« Œnotournée numérique » présentent des outils simples à prendre en main Google Trends, Ubersuggest, ou AnswerThePublic permettent de savoir quels mots clés les consommateurs utilisent et quelles questions ils posent aux moteurs de recherche. Google Analytics, Google Search Console, et Google data studio sont quant à eux utilisés pour connaître les habitudes de clients existants.

Alexandre conseille aux participants de se rendre sur le site Palmes et Rando pour se familiariser avec l’outil "Persona", s’approprier les différents profils de clients et de comprendre leurs freins et motivations à l’achat.

« Nous nous tenons également à votre disposition pour vous aider à créer de bonnes enquêtes avec Google Forms et sonder vos clients et prospects » ajoute Julia.

Le duo rappelle ensuite aux vignerons l’intérêt de créer et de régulièrement remettre à jour leur fiche d’établissement. « Vous pouvez y poster des actualités ou publier des offres éphémères » illustre Alexandre, avant d’inciter les professionnels à se faire référencer sur d’autres moteurs de recherche, tels que La Fourchette, Trip Advisor, ou Yelp.

Pour créer leur site internet, les participants se sont fait conseiller Shopify, Word Press, Wix, et Woo commerce. « Ils fonctionnent tous en « glisser-déposer » et ne demandent aucunes compétences particulières. Quel que soit votre choix, misez avant tout sur la version mobile, la plus consultée, et optez pour un site responsive ».

Les vignerons ont tout intérêt à insérer une partie blog sur leur site vitrine ou boutique pour faciliter le référencement, répondre aux questions que les clients peuvent se poser et les fidéliser. « Un sujet type "Qu’est-ce qu’un vin végan" est idéal pour vous faire repérer par Google et apparaître dans les premières pages de recherche ».

Pinterest, Instagram et Youtube

Les réseaux sociaux sont incontournables pour faire la promotion. « Facebook reste intéressant pour connaître ses clients et fédérer une communauté mais Pinterest, Instagram, et Youtube sont beaucoup plus efficaces grâce à leur barre de recherche pour toucher des personnes qui ne nous connaissent pas » explique Julia.

« Même si vous n’y êtes pas actifs, soyez également présents sur Twitter pour vous faire tagguer par les institutions locales lors d’évènements, comme les offices de tourisme, ou la presse, et renvoyer leur audience sur votre site web ».

En matière de publicité, le moins cher et le plus efficace est selon les experts de recourir au display sur différents sites internet.

Après cette première étape à Lattes, le van Google Ateliers numériques et ses coachs doit prendre la route du Crès, de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Marseillan-Plage et de Pierrerue.

Initiée par Hérault Tourisme, la Chambre d’Agriculture, la CCI Hérault, cette semaine sera complétée par des webinaires et sessions individuelles.