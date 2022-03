Terrial se positionne pour le leadership mondial de la fertilisation organique

L

’entreprise bretonne Terrial, filiale d’Avril et de Suez, est entrée en négociation exclusive avec les actionnaires d’Amendis pour le rachat de cette dernière. « L’opération s’inscrit dans le cadre des priorités stratégiques de Terrial et renforcera ses positions d’acteur majeur sur le marché des cultures spécialisées - viticulture, arboriculture, maraîchage notamment - et plus largement sur le secteur de la fertilisation organique » indique un communiqué.

Amendis commercialise environ 50 000 tonnes de fertilisants organiques par an parmi lesquelles 30 000 sont fabriquées sur son site de Plaintel, dans les Côtes d’Armor. Il y a deux ans, la société a profité du Sival pour lancer Ormendis Veg 13, un engrais organique azoté utilisable en bio issu de la fermentation de canne à sucre ou de maïs, présenté sous forme de billes de 3,5 mm de diamètre et destiné à stimuler la vie microbienne des vignobles.

Des offres complémentaires

Amendis apportera à Terrial un chiffre d’affaires annuel estimé à 10M€ et 19 salariés. Avec cette acquisition, le directeur général de Terrial Ollivier PEAN annonce vouloir concrétiser son ambition de devenir leader national de la fertilisation organique.

« La capacité industrielle d’Amendis, ses sources de matières premières et ses formulations originales et performantes sont tout à fait complémentaires de notre offre. Ensemble, nous allons proposer des débouchés pérennes pour les coproduits d’origines animales, végétales et industrielles grâce au développement de solutions de fertilisation durable pour l’ensemble de nos clients. »

En 2021, Terrial a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et valorisé plus de 800 000 tonnes de co-produits organiques.