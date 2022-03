3ème édition de Bienvenue en Beaujonomie en juin 2022

B

ienvenue en Beaujonomie, c’est ce festival qui ouvre les portes de domaines, caves et maisons du Beaujolais « pour accueillir épicuriens et gastronomes autour de repas bistronomiques dans une atmosphère chic et décontractée », avance un communiqué. Après avoir accueilli 1 100 convives en 2021, la 3ème édition de cette bistronomie installée dans le vignoble beaujolais aura lieu les 17, 18 et 19 juin prochains.

Toujours plus étoffé à chaque édition, le nombre de caves participantes passe de 35 en 2021 à une cinquantaine cette année, avec tout autant de chefs aux fourneaux, pour accueillir les visiteurs friands de belles découvertes gustatives et oenotouristiques. « Chaque hôte décide du lieu et du repas qui peut être concocté par ses soins (si c’est un vrai cordon bleu), ou par un chef avec lequel il souhaite composer. Il orchestre également l’activité de son choix allant de la découverte du vignoble à une dégustation commentée, en passant par un jeu d’énigmes, une balade en 2CV, un concert au cœur des vignes… », annonce un communiqué.

Du sud au nord du Beaujolais

Pendant trois jours, convives et hôtes pourront se retrouver le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, autour de grandes tablées pour partager vins et repas concoctés par les chefs. « Une manière de s’initier à la dégustation et de vivre de belles rencontres autour de vins du Beaujolais », poursuit un communiqué.

Au cours des trois jours du festival des animations en plein air seront également proposées et organisées par les différentes appellations et crus du Beaujolais. De la zone des pierres dorées au sud jusqu’aux 10 crus de la zone nord, les portes sont ouvertes au grand public pour, le temps d’un week-end, profiter autant des paysages que des vins du Beaujolais.