Nouvelle association et nouvel évènement pour les vins bio du Jura

R

endez-vous est donné ce lundi 21 mars aux acheteurs de vins du Jura privilégiant les bio : se tiendront l’historique salon du Nez dans le verre dans la Saline royale d’Arc-et-Senans (Doubs) et la première édition du Juracines Club au château d’Arlay (Jura). « Nous avions besoin de créer une nouvelle association pour les vignerons bio du Jura » explique Benoît Mulin, le président du collectif Juracines Club. Réunissant pour l’instant 12 adhérents* (représentant 140 hectares de vignoble), l’association « grandira au fur et à mesure » ajoute le vigneron.

S’étant donné le « but de créer une manifestation en même temps que celle du Nez dans le Vert » pour augmenter l’attractivité des vins du Jura auprès des acheteurs, le nouveau collectif compte élargir son rendez-vous sur deux jours dès 2023 : « le dimanche pour le grand public et le lundi pour les professionnelles, comme le Nez dans le Vert » indique Benoît Mulin, qui envisage à terme des évènements dans d’autres régions françaises ou étrangères (le Nez dans le Vert organise pour sa part un rendez-vous annuel à Paris).

Être du Jura

Les conditions d’adhésion à Juracines club sont : un parrainage d’un adhérent, a minima l’entrée en conversion bio, au moins 90 % de la surface exploitation engagée en bio et pas plus de 10 % des commercialisation hors des appellations du Jura. « Le but c’est d’être du Jura, pas en vin de France » note Benoît Mulin. Pour qui la concurrence n’existe pas entre vignerons du Jura : « nous sommes en compétition amicale avec la filière du Comté, qui se porte bien et qui rend difficile les plantations de vignes comme nous sommes sur les mêmes terres » plaisante le vigneron.

* : Les 12 membres fondateurs sont le château d'Arlay, le Clos des Grives et les domaines Badoz, Cartaux Bougaud, Désiré Petit, Dugois, Grand, de Lahaye, Mouillard, Pierre Richard, Philippe Bulabois et Rijckaert.