Les prix augmentent, la grogne vigneronne aussi

e vendredi 18 mars matin, une manifestation se tient devant la préfecture de Carcassonne pour alerter les pouvoirs publics sur le déséquilibre croissant entre coûts de production et prix de revient pour le vignoble languedocien. Organisé par le Syndicat des Vignerons de l’Aude (SVA), la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA 11), le Jeunes Agriculteurs (JA) et la Chambre Syndicale de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de l’Aude (CAPEB), le rassemblement vise « la flambée brutale du prix des matières premières, notamment du gazole, essentielles aux activités de nos entreprises » indique un communiqué.

Relevant un triplement du prix du gazole sur les 18 derniers mois, les organisations syndicales rappellent que « si aucune rentabilité ne peut être espérée, nos entreprises devront cesser leurs activités devenues déficitaires. D’autant que, comme nous alertons les autorités depuis plusieurs mois, nos trésoreries sont au plus bas, en raison des nombreuses crises qui nous ont affecté ces dernières années » (de la crise covid à l’invasion de la Russie en Ukraine, en passant par les gelées d’avril 2021).

« Malgré ces constats et les alertes adressées aux autorités, aucune décision n’a été prise par les pouvoirs publics visant à nous soutenir, bien que la résilience de nos filières à ce contexte conjoncturel de crises et d’aléas successifs sera très compliquée » prévient un communiqué, appelant à des aides ciblées « pour éviter une perte partielle voire totale de nos chiffres d’affaires, et des licenciements ». Les manifestants venant en tracteur se retrouveront à 9 heures à la Zone Industrielle du Pont Rouge, ceux non-motorisés sont attendus à 10h devant la préfecture.