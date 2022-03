Les nouvelles tours pour lutter contre le gel dans les vignes sont moins bruyantes

E

lles ne brassent pas que de l’air, elles font aussi moins de bruit. « Nous avons installé quatre tours antigel de marque Orchard-Rite fixes à 3 pales l’an dernier », témoigne Xavier Moragues, maître de chai au Château Seguin, situé à Canéjan, au nord de l’appellation Pessac-Léognan. Un nouveau modèle donné pour être moins bruyant que l’ancien, par le fabricant. « Jusqu’alors, nous n’avions aucun système antigel, poursuit Xavier Moragues. Nous nous sommes tournés vers ces tours car nous sommes entourés de riverains. Elles ont tourné au mois d’avril 2021. Chacune a protégé près de 4 ha. Même un peu moins quand la température est descendue jusqu’à - 6 °C le 20 avril. C’est une surface de protection un peu moindre que pour le modèle bipale. Filextra, le distributeur, nous annonçait environ 50 dB à 300 m de distance. On a vérifié et on était légèrement au-dessus à 300 mètres des tours à plein régime. Mais pour faire moins de bruit, nous sommes passés à 1 800 tr/min au lieu de 2 000 tr/min. Nous étions alors un peu de dessous de 50 dB. Pour faire encore moins de bruit, nous avons même démarré à 1 500 tr/min vers 5 heures du matin. »

Aussi efficaces

À Saint-Laurent-des-Combes, en Gironde, Nathalie Chatonnet Castan a constaté les progrès de son fournisseur. À la tête des 16 ha du Château Belle Nauve, elle s’est équipée d’une première tour Gyromass de Clavaud en mars 2020. « Elle émet dans les 80 dB à ses pieds, décrit-elle. Elle protège environ 5 ha. Pour compléter, l’an dernier j’ai acheté une nouvelle tour Gyromass, moins bruyante, avec un voisin, car des maisons sont à 150 m. La nouvelle tour est aussi efficace que l’ancienne. Elle a bien protégé la vigne. Elle est effectivement moins bruyante. Les deux tours sont à 300 m l’une de l’autre. J’habite entre les deux. On entendait l’ancienne, pas la nouvelle ! Mais cette dernière n’a pu fonctionner qu’une nuit en raison d’un incident technique. »

Une autre marque a été mise à l’épreuve en avril 2021 dans le Médoc. Philippe Ferrier, vigneron à la tête du Château Duplessis, a fait tourner ses deux premières tours mobiles Ventigel, dont il est co-concepteur. Il a ainsi pu protéger ses 5 ha les plus exposés au gel. Quant au bruit émis, grâce aux 6 pales entourées d’une virole, il est annoncé à 65 dB à 100 m par le fabricant Polypoles. « Cette faible émission sonore, c’était notre objectif », précise son gérant Pierre Perrinet. « Ça nous permet de gêner le moins possible les voisins, partage Philippe Ferrier. Elles disposent aussi d’un flux d’air chaud que l’on a activé. Tout est électrique. La température est descendue jusqu’à - 7 °C et les tours ont protégé les vignes. On a sorti 45 hl/ha sur ces parcelles ! »

Au sud-est de Saumur, à la tête du Clos des Cordeliers, Marie-Françoise Ratron-Galet a investi en 2021 dans quatre tours DS Eole mobiles de Climakiwi. Depuis 2017, elle bénéficiait déjà d’une tour 2 pales Orchard-Rite, en Cuma. Pour elle, finies les bougies et les chaufferettes au fioul. En tout, 17 ha sur les 23 ha de son domaine sont protégés. « Les DS Eole font clairement moins de bruit grâce à la goulotte qui entoure les pales, constate-t-elle. Mais les premiers habitants sont loin, je n’ai pas de souci à ce niveau. C’est surtout pour la mobilité, le moindre coût, la fabrication française, que je les ai achetées. »

Des riverains adoucis ?

Des tours efficaces donc. Pour autant, tous les problèmes ne sont pas réglés. « Nous avons organisé des rencontres avec nos voisins directs avant des épisodes de gel, pour leur expliquer ce qu’on allait faire. Nous avons quand même eu des difficultés, raconte Xavier Moragues. Ce sont des voisins plus éloignés, situés en deuxième et troisième lignes, distants de 200 à 500 m des tours, qui se sont plaints. Nous avons fait des mesures chez les personnes les plus remontées. Il s’est avéré qu’elles subissaient moins de nuisances que les autres maisons. L’un de nos voisins vignerons a une tour antigel classique à deux pales. Il nous a confirmé qu’il trouvait que les nôtres faisaient moins de bruit que les siennes. »

Côté bruit, Philippe Ferrier bénéficie de voisins compréhensifs. « Peu de maisons sont concernées. Quand il y a un risque de gel, on glisse un mot dans leur boîte aux lettres. » Près de Saint-Émilion, la situation est un peu plus problématique pour Nathalie Chatonnet Castan. « Il y a des maisons d’habitation à environ 180 m de ma première tour Gyromass. Lorsque je l’allume au cœur de la nuit, elle ne réveille pas les voisins. Mais les 7, 8 et 13 avril 2021, j’ai les ai démarrées vers 23 h 30 car le risque de gel était annoncé très tôt et il faut 45 minutes de brassage avant d’atteindre l’efficacité optimale. Ces fois-là, les voisins m’ont dit qu’ils entendaient un bruit sourd mais présent. Cependant ils comprennent. Et ces nuisances ne sont que temporaires. »

Pour Marie-Françoise Ratron-Galet, le bruit n’est pas un enjeu. « La DS Eole fait peu de bruit. C’est un plus. Mais je n’ai pas de riverains à proximité. J’avertis quand même par des affiches dans le village et le lotissement que je vais la mettre en route. Car, en fonction du vent et de l’hydrométrie, la portée n’est pas la même. J’explique aussi aux habitants que j’utilise des capteurs et plusieurs données de température des couches d’air pour le risque de gel. Car je n’active pas le démarrage automatique. Ce serait une bêtise de le faire. La température fluctue beaucoup. Avec le démarrage manuel, je gagne 1 h 30 ! »

Le prix du silence

Si elles sont aussi efficaces et moins bruyantes que les anciennes, ces nouvelles machines ont un coût non négligeable. « Au Château Seguin, nous avons déboursé au total dans les 200 000 €, se rappelle Xavier Moragues. Outre les quatre tours, cela comprend le gros œuvre, la location de citerne de gaz et d’engin de levage. Nous avons été aidés par la région Nouvelle-Aquitaine, qui conditionne son apport à la souscription d’une assurance récolte. »

Au Château Castan, Nathalie Chatonnet Castan essaie de diminuer l’impact financier. « Nous allons investir dans le cadre d’une Cuma que nous venons de constituer à six domaines, indique-t-elle. Nous avons demandé un devis pour des tours 4 pales de Spag-Eole à RN7 Agri Services. Il faut compter de 3 600 à 7 000 € de plus par rapport à l’équivalent bipale. »

Philippe Ferrier vante, lui, la compétitivité des tours Ventigel. « À 27 000 € l’unité, c’est moins onéreux que les tours habituelles. Cette année, j’en mets dix pour protéger les 25 ha de mon domaine car on gèle désormais tous les deux ans. De plus, elles sont électriques. On les branche au réseau s’il n’est pas trop loin, sinon à un groupe électrogène ».

En Saumur-Champigny, Marie-Françoise Ratron-Galet a déboursé 150 000 € pour les quatre tours Climakiwi. « J’ai bénéficié de 15 000 € d’aide du plan PCAE. Et l’Orchard-Rite a coûté à la Cuma 42 000 €, plateforme béton comprise. » Un investissement plus que nécessaire à ses yeux. « Nos clients sont rassurés. Cette protection assure aussi la pérennité de notre entreprise. C’est plus de confort et finalement plus économique que les chaufferettes au fioul que nous avions avant. »

« Nous avons choisi notre tour pour avoir le moins de nuisances possibles, précise Xavier Moragues. On est dans la bonne voie. Si une application numérique de communication avec le voisinage est lancée, nous l’utiliserons. Car nous voulons faire un maximum d’efforts. » Pour l’heure, certains voisins ne semblent pas convaincus et portent plainte en justice. Si la nouvelle génération de tours réchauffe bien les vignes, certaines relations de voisinage n’en restent pas moins glaciales.