Des tours antigel fixées sur du béton à faible émission de carbone

« Lorsque BTV (Béton technique du Vignoble) est venu vers moi au printemps pour me proposer un silo de ciment émettant 6 fois mois de carbone qu’un béton classique, je n’ai pas hésité » se souvient Antoine Quoquillet, président directeur général de V3Tec, un fournisseur de matériel vitivinicole à Vallet, dans le Muscadet.

Confrontés au terrible épisode de gel du début du mois d’avril, une cinquantaine de vignerons aux profils très variés lui ont commandé des tours antigel RN7 Gener. « Au total, 10 seront coulées cette année sur ce fameux béton vert fabriqué sans montée en température par la start-up vendéenne Hoffmann ».

Les premiers chantiers ont démarré il y a un mois. Antoine Quoquillet s’est arrangé avec la société de maçonnerie Socoval, installée juste en face de son magasin. Ce béton décarboné offre la même résistance et la même longévité que tous les autres. « Sa seule contrainte est logistique, puisqu’il met dix jours de plus à sécher ».

Année de promotion dans le vignoble

Il coûte également deux fois plus cher. « Mais Hoffmann est en train de lever des fonds et je pense que l’augmentation de sa productivité fera rapidement baisser son prix ».

8 m2 de dalle sur un socle de 1,20 mètre de profondeur sont nécessaires pour l’installation d’une tour antigel protégeant 7 hectares de vigne.

Pour cette année de promotion, les vignerons qui souhaitaient tester ce béton n’ont pas eu à débourser plus d’argent. « Nous avons tous fait des efforts financiers mais je prévois de généraliser la technique, et je ne pourrai pas rogner sur mes marges à plus grande échelle » prévient Antoine Quoquillet.