Le Petit Ballon s'internationalise avec le rachat de Decántalo

epuis sa création en 2011, le Petit Ballon, basé sur une formule d’abonnement à une box de vin mensuelle, a séduit 150 000 abonnés annuels pour un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2021, pour plus d’1,5 million de bouteilles expédiées. Le Petit Ballon a rejoint récemment le groupe lyonnais COGIP, et officialise à présent « l’acquisition en février de Decántalo, numéro deux du e-commerce du vin en Espagne », annonce un communiqué.

Cette acquisition double le chiffre d’affaires du Petit Ballon, au-delà des 40 millions € annuels, mais marque également une accélération du développement à l’international de l’entreprise.

Synergies et coup de coeur

Créée en 2009 par Oriol Ripoll et Hector Pla, Decántalo est une entreprise barcelonaise experte de la vente de vin en ligne et de la logistique, présente dans une trentaine de pays européens. Forte de 29 salariés, apporte « un savoir-faire pour démultiplier la portée du Petit Ballon en Europe », appuie un communiqué. Decántalo est déjà présent dans une trentaine de pays et apporte un catalogue riche de plus de 7.000 références du monde entier. « C’est aussi plus de choix et d’éclectisme pour les consommateurs et amateurs de vins et de spiritueux », poursuit le communiqué.

Au-delà des synergies économiques, les dirigeants des deux entités voient dans ce rapprochement « un coup de cœur entre des fondateurs qui partagent une passion commune pour le vin, ceux qui le produisent et le consomment », valide le communiqué.