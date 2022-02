Solidarité vigneronne à Saint-Pantaléon

C

e 17 février, plus d'une vingtaine de vignerons s'est réunie pour tailler deux parcelles de leur camarade Hervé Bertaud. Et ainsi le délester d’une bonne partie du travail de taille qu’il n’a pu effectuer depuis sa lourde intervention chirurgicale ce début d’année 2022. « La coopérative de Saint-Pantaléon et d’autres vignerons du syndicat local d’appellation de Saint-Pantaléon et Rousset se sont spontanément mobilisés pour cette journée de taille solidaire. Nous nous situons dans un coin un peu isolé où l’entraide est de mise, d’autant plus qu’Hervé Bertaud est membre des conseils d’administration de la cave et du syndicat», abonde Jean-François Julian, président de la SCA cave de St Pantaléon-Les Vignerons de Valléon.

4 hectares taillés

En réalisant la taille de 4 ha au cours de cette journée, soit un quart de la surface exploitée par Hervé Bertaud, l’objectif de la mobilisation a été entièrement rempli, avec en prime le pique-nique du midi offert par la cave aux participants. « Hervé Bertaud est apprécié de tous, par son engagement et ses convictions (il est en bio depuis les années 1980) », poursuit Jean-François Julian. Après cette journée solidaire mais bien ventée, seule une partie anecdotique de ses vignes devra finir d'être taillée.

Pour ceux qui pourraient y voir une concurrence déloyale ou un travail dissimulé, Jean-François Julian s’est prévalu de toute critique, « car ce type de journée de solidarité entre dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs, chaque vigneron est donc assuré contre les accidents chez lui, mais également chez son voisin, dans la mesure où il n’y a pas de rémunération ». D'autant qu'aucun accident ni égratignure n'a été à déplorer.