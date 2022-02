Marion Ivaldi dirige la communication de l'Institut Français de la Vigne et du Vin

D

epuis ce début février, Marion Ivaldi prend la direction de la communication de l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV). Elle « poursuivra la mission de transmission de l’innovation au vignoble et contribuera au rayonnement technique, professionnel et institutionnel de notre Institut » indique dans un communiqué Bernard Angelras, le président de l’IFV. Diplômée de l’École Supérieure d’Agriculture de Purpan et de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, Marion Ivaldi a réalisé l’essentiel de son parcours dans la presse viticole, étant notamment la rédactrice en chef du mensuel Réussir Vigne (de 2004 à 2014) et du site Vitisphere (2014 à 2022).

Basée au siège de l’IFV dans l’Hérault, « sa mission est de construire et piloter la stratégie de communication de l’IFV, de développer la transmission des savoirs et l’expertise IFV au service de la filière et de positionner l’IFV comme un interlocuteur incontournable de l’ensemble des acteurs la filière vitivinicole » précise le communiqué. L’IFV mobilise 160 collaborateurs pour mener 200 programmes de recherches sur 20 unités d’expérimentations sur le vignoble français (Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Languedoc, Provence…). Pilotant trois domaines viticoles (domaine de Montreuil-Bellay en Loire, domaine de l'Espiguette dans l'Hérault et le V'Innopole Sud-Ouest à Gaillac), l’IFV dispose aussi de deux filiales : IFV Services (prestations et formations) et la marque ENTAV-INRA (pour les obtentions de matériel végétal).

Cap 2027

Menant des études en France et à l’international, l’IFV s’est fixé un "Cap 2027" pour ses programmes de recherche. S’inscrivant dans le Programme National de Développement Agricole et Rural (PNDAR), ce programme sera dévoilé cette année 2022 pour faire face aux défis de la transition agroécologique, du changement climatique et de la rentabilité économique.