Château Minuty, génération 4

A

vec l’arrivée d’Anne-Victoire Matton, le château Minuty accueille en 2022 la 4ème génération de la famille Matton. Diplômée en économie appliquée à la finance de l’université Paris-Dauphine, elle rejoint son père Jean-Etienne et son oncle François Matton, pour les assister dans la gestion de ce domaine qui domine le golfe de Saint-Tropez.

Anne-Victoire Matton intègre l’équipe en tant que responsable trade marketing, alors que le domaine est propriété « de la famille Matton-Farnet depuis plus de 80 ans », situe un communiqué. Elle avait commencé sa carrière chez Campari France, au sein de l’équipe marketing de Baron Philippe de Rothschild.

Continuité familiale

Jean-Etienne Matton, se dit fier « d’avoir su lui transmettre cet amour de Minuty et son patrimoine, mais aussi l'enthousiasme du métier et la philosophie de notre travail». L’intégration d’Anne-Victoire Matton résonne également comme une démonstration de son attachement au lieu qui l’a vu naître et grandir. La jeune femme aura la charge de « valoriser et mettre en avant château Minuty et son domaine viticole », poursuit le communiqué.

Continuité familiale et transmission du savoir-faire sont donc bien assurés du côté de Minuty. Anne-Victoire Matton se dit donc « fière et honorée » de travailler aux côtés de son oncle et son père, pour « poursuivre leur œuvre ».

Présents dans plus de 100 pays, les vins rosés côtes de Provence de château Minuty ont trouvé leur nouvelle ambassadrice.