Bordeaux a sa troisième école du cheval vigneron

U

ne troisième école du cheval vigneron s’installe dans le vignoble bordelais. Après Cartelègue en 2019 dans les vignes du Blayais, puis au château Soutard à Saint-Emilion, c’est à Saint-Savin, que plusieurs équidés sont arrivés il y a quelques jours.

Comme le rapporte le Journal Haute Gironde, l’Association des éleveurs de chevaux de Nouvelle-Aquitaine (AECNA) et la Société française des équidés de travail (SFET) ouvrent des formations au Terrier Gervais, tout au nord du village.

« Notre objectif est de proposer des formations aux vignerons, salariés agricoles, prestataires ou personnes en reconversion professionnelle, mais aussi de trouver des débouchés pour les chevaux des éleveurs. Nous travaillons avec plusieurs races qui viennent de toute la France », indique Magali Bogaert, déléguée générale de la SFET.

Une formation de découverte de 4 jours est programmée tous les mois. L’exploitation et son vignoble proposeront également deux autres formations de perfectionnement, de février à octobre durant une semaine par mois, et une dernière de professionnalisation, tout au long de l’année.

Achat de chevaux et de matériel

En plus d’apprendre à travailler le sol, à labourer, à décavaillonner, et à manier différents outils, les stagiaires bénéficieront d’interventions d’experts en maréchalerie, ostéopathie, dentisterie et agronomie. De quoi acquérir les connaissances et les compétences pour pouvoir gérer un cheval et l’entretenir dans de bonnes conditions.

D’après les deux organismes, « la plupart du temps, à l’issue de la formation, les stagiaires achètent un cheval et le matériel qui va avec pour pouvoir réintégrer la traction animale dans le travail du sol dans les vignes. Les animaux de trait peuvent aussi être utilisés dans les cultures maraîchères et pour le débardage des bois en secteur forestier ou l’entretien des bordures des cours d’eau ». Il sera aussi possible de louer ou d‘acheter du matériel innovant de traction équine.